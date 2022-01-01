Конкурент АТБ нацелился на Украину: десять преимуществ Lidl

Около 90% продукции Lidl производится под брендом самой сети супермаркетов / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкие супермаркеты Lidl, которые могут составить серьезную конкуренцию украинским АТБ, предлагают покупателям товары хорошего качества и по низким ценам.

Британская Cambridge News выяснила за счет чего Lidl удается привлекать все новых клиентов.

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Небольшая площадь супермаркетов

Площадь магазинов составляет около 2000 квадратных метров. За счет меньшей, чем у конкурентов, площади Lidl экономит время и деньги. А покупатели предпочитают эти магазины, поскольку там нет бесчисленных полок и проходов. Им не нужно долго искать товар, все компактно размещено.

Собственная пекарня

Десять лет назад, в январе 2012 года, в каждом магазине Lidl появилась собственная пекарня. Она размещена при входе в магазин. Она не только привлекает покупателей приятными запахами, а и помогает сети сэкономить на поставках свежего хлеба, а также сразу же пополнять запасы выпечки.

Никаких корзин

Во многих супермаркетах покупателям предлагают тележки для покупок или удобные для быстрых покупок корзины.

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В Lidl же нет альтернативы. Только тележки. Это упрощает процесс покупок, а во время Covid-19 тележка позволяет довольно легко держаться на расстоянии от других покупателей. Кроме того, в тележку больше товара помещается.

Низкие цены

Lidl может контролировать производственные расходы, а также сокращать затраты на поставки на продукцию, поскольку около 90% товаров производится под брендом самой сети супермаркетов. Таким образом удается установить цену ниже, чем у конкурентов и при этом, еще и прибыль получить.

Также, сеть заключает выгодные сделки с крупными производителями. Таким образом, на полках можно увидеть по выгодным ценам товары Heinz, Uncle Bens и другие.

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Товары в оригинальных коробках

Пополнять запас товаров проще, поскольку большинство продуктов Lidl в торговом зале размещены в тех же коробках, в которых были доставлены.

В то же время, на фоне других магазинов, Lidl порой напоминает склад. Но за счет приятных цен покупатели предпочитают супермаркеты немецкой сети.

Ценники на верхней полке

В Lidl ценники размещают на верхней полке, но не обязательно над самим продуктом. Это непривычно для украинцев, поскольку у нас ценники размещают внизу, под товаром.

Таким образом, при выборе товара необходимо следить за ценников, поскольку зачастую низкая и заманчивая цена может относиться к другому товару.

Ограниченные по времени предложения

Речь идет о проходах со "специальными предложениями" с ограниченным количеством различных товаров по привлекательным ценам. Такие товары помечены ярко-оранжевыми ценниками.

Среди таких предложений можно по доступным ценам найти одежду, обувь, кухонную утварь, оборудование для фитнеса и множество других полезных предметов.

Лимитированное количество продуктов

Продукты питания, также, предлагают в ограниченном количестве. Это могут быть сыр, соки, макаронные изделия и другие товары. Это асортимент часто меняется. Речь идет не о "обычных товарах" с полок, их достаточно в супермаркетах.

Ограниченный запас средств гигиены

В Lidl ограниченный выбор средств гигиены. Больше того, они все собственных брендов Lidl. Но, для повседневных нужд можно найти хороший вариант. Например, зубную пасту, зубные щетки, гель для душа и другие предметы первой необходимости.

Особые холодильники для мяса

В Lidl нет больших холодильников открытого типа. Большинство мясных продуктов находится в стеклянных шкафах, с одной стороны – красное мясо, с другой – белое. Это в некотором роде облегчает покупателю выбор и помогает ориентироваться в ассортименте.

Ранее мы рассказывали, где может появится первый супермаркет Lidl. И это не в Киеве!

Напомним, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, и советует попробовать их каждому.