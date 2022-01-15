Кому никогда не повысят кредитный лимит? Рассказываем, как не остаться без "быстрых" денег

Получить карту с кредитным лимитом может почти каждый, однако не всегда сумма будет сразу большой / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Размер кредитного лимита рассчитывается всегда индивидуально, и не всегда он может быть таким, как бы вам хотелось.

Как рассказал "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер, решение по таким вопросам как размер максимального кредитного лимита или одобрение займа принимается на основе засекреченных банком алгоритмов.

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Каждая кредитная организация может использовать свою формулу и производные в ней, например:

размер зарплаты;

расходы;

возраст;

семейное положение и т.д.

"Грубо говоря, если ежемесячный доход небольшой, а кредитная история оставляет желать лучшего, то и первоначальный лимит будет небольшим. Таким образом, точно сказать как именно банк устанавливает лимит – невозможно", – говорит аналитик.

Однако он отмечает, что способы его увеличения являются универсальными.

Что такое "кредитный лимит"?

Как объясняет Сергей Родлер, это максимальный размер долга, который банк готов выдать клиенту при пользовании кредитной карты. Согласно правилам, использовать деньги можно бесплатно в течение беспроцентного периода, который может достигать нескольких месяцев. Использовать его можно многократно: он восстанавливается после погашения текущей задолженности.

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Как определяется размер лимита?

Он определяется индивидуально и увеличить его в приложении банка или путем похода в отделение не получится, однако если активно пользоваться картой и не допускать просрочек, вовремя пополняя ее баланс, то кредитная организация может увеличить доступный лимит.

"Происходит это, опять же, путем работы специального алгоритма, который периодически сравнивает поведение клиента с неким эталоном и если присутствуют совпадения, то доступная для трат сумма увеличивается. Важным пунктом может стать еще и использование других продуктов банка: сбережения, инвестиции и т.д", – отмечает Сергей Родлер.

Он считает, что главная задача банка – заработать деньги на клиенте, так что чем активнее клиент пользуется картой и чем больше у нее будет лимит, тем с большей вероятностью он выйдет за рамки беспроцентного периода и "подсядет" на кредитку.

По этой причине повышение лимита в подавляющем большинстве случаев является лишь вопросом времени, в то время как снижение лимита почти никогда не происходит.

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Уведомления о кредитах в "Дії"

В начале января "Дія" начала уведомлять о новых кредитах и проверке кредитной истории в приложении. Это поможет украинцам защититься от кредитных мошенников. Теперь о новых кредитах на вас и проверке кредитной истории, обязательной для получения кредита, вы можете узнать мгновенно в приложении – вам придет уведомление.

Обновлять приложение не нужно, функция уже установлена по умолчанию. В Минцифры советуют ее не выключать.

Также мы писали о том, что украинцы массово берут микрокредиты, только за 2021 год – на 49 млрд. грн, и это – рекорд. По данным Нацбанка, это на 261 млн больше, чем в 2020 году. Для того, чтобы не связаться с ненадежным кредитором, важно знать, как его проверить и на какие документы обратить внимание.