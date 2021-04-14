Кому не принесут домой пенсию: ответы на 10 главных вопросов

С 1 сентября пенсионеров – клиентов "Укрпочты" будут отправлять за пенсией в банки. Проблемы могут возникнуть у 3,5 млн пенсионеров

Украинским пенсионерам добавили проблем – скоро многим из них придется побегать за своей пенсией, которую сейчас почтальоны приносят на дом. С 1 сентября за пенсией надо будет идти в банк почти всем клиентам "Укрпочты", кроме дряхлых стариков, опекунов недееспособных и маломобильных лиц, а также людей с инвалидностью I группы. Потому что "Укрпочта" доставкой пенсий больше заниматься не будет.

Сайт "Сегодня" дает ответы на 10 главных вопросов, касающихся тех, кто получает пенсию в отделении "Укрпочты" либо из рук почтальона. А это на сегодня каждый третий пенсионер.

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Почему "Укрпочта" больше не будет доставлять пенсии?

Причина – в оплате услуг ведомства: в Пенсионном фонде сочли запросы "Укрпочты" чрезмерными и решили отказаться от сотрудничества. Напомним, в прошлом руководство ведомства-монополиста неоднократно угрожало прекратить доставку пенсий, если не позволят повысить тарифы.

Кому пенсии все же будут обязаны приносить домой?

По месту фактического проживания с 1 сентября 2021 будут получать пенсии люди с инвалидностью I группы, лица, нуждающиеся в постоянном уходе (лежачие, недееспособные) или достигшие 80-летнего возраста. Доставят на дом пособие по уходу тем, кто присматривает за пожилыми и беспомощными, а также социальную помощь от государства тем, кто дожил до пенсионного возраста, но не заработал пенсию.

Кто будет доставлять пенсию вместо "Укрпочты"?

Уполномоченные Пенсионным фондом банки и другие структуры, которые выиграют конкурс, организованный ПФУ. Ожидается, что их услуги окажутся дешевле, чем у "Укрпочты". Но пенсии домой принесут только упомянутым выше категориям пенсионеров.

Многих ли коснется новшество?

Да, это почти 3,5 млн человек, или 32% пенсионеров, которые, по данным ПФУ, сейчас получают пенсии через "Укрпошту". То есть изменения коснутся каждого третьего.

Где больше всего, где меньше всего людей получают пенсии через "Укрпочту"?

Больше всего клиентов "Укрпочты" во Львовской области: 259,5 тыс. чел., или 39% пенсионеров, меньше всего – в Луганской области: 79,2 тыс. чел., или 24% пенсионеров. Кстати, даже в Киеве, где достаточно банков и банкоматов, находящихся в пределах пешей доступности, 117,8 тыс. пенсионеров (23%) получают пенсии на почте.

Как быть тем, кто получает пенсию на дому или в отделениях "Укрпочты"?

До 1 сентября 2021 года им нужно выбрать банк, в котором они хотели бы получать пенсии. Перечень таких банков есть на сайте Пенсионного фонда.

Для справки: по данным ПФУ, больше всего получают пенсии в ПриватБанке: 52,9% пенсионеров, или свыше 4 млн чел. Далее идет Ощадбанк – 36,5%, или 2,786 млн чел., и "Аваль" – 4,6%, или 347 тыс. чел. Еще 6% пенсионеров, или 459 тыс. чел., получают пенсии в других уполномоченных банках.

Что будет с пенсией тех, кто не выберет свой банк-получатель?

Если пенсионер не определится, ему с 1 сентября после обращения ПФУ автоматически откроют счет в государственном Ощадбанке. Для получения пенсии клиенту нужно будет оформить пенсионную карту. Ею можно расплачиваться через терминал или снимать наличные в банкомате. Но сменить банк клиент сможет в любое время и неограниченное количество раз.

Как пенсионеру из села, где нет банкомата, обналичить свою пенсию?

Действительно, по данным Госстата, в Украине катастрофически мало банковских отделений и банкоматов. На сегодня банки есть в 3,9% населенных пунктов, банкоматы – в 4,3%. Очевидно, что в первую очередь это села и небольшие города, в которых проживает треть населения Украины, или почти 14 млн человек. Им придется ежемесячно ехать в ближайший райцентр (или бывший райцентр), где есть отделение банка. Либо просить кого-то снять пенсию с карточки.

Как быть тем, кто в силу возраста не может освоить пользование банкоматом?

Деньги с карточки можно снять в кассе отделения банка при наличии паспорта и пенсионной карты. Для этого нужно знать свой ПИН-код.

Что говорят эксперты?

Экс-замглавы Пенсионного фонда, ныне независимый пенсионный эксперт Виктор Колбун оценил расходы ПФУ на доставку пенсий через "Укрпочту" в 1,5 млрд грн в год – это около 1% доходов ПФУ. По его мнению, из доходов госбюджета можно выделить такую небольшую сумму.

"Это решение нарушает права тех, кто при назначении пенсии выбрал способ доставки, например на дом, – говорит Виктор Колбун. – Теперь у человека не спрашивают, где он хочет получать пенсию, а ставят его перед фактом: пенсию больше не принесут, за ней надо куда-то ехать. В первую очередь это ударит по сельским жителям от 70 до 80 лет, которым трудно, а порой и невозможно, например зимой, добраться туда, где можно обналичить пенсию. Ведь в селах ходит только наличка".

Экономист Олег Пендзин отметил, что любая услуга не может быть бесплатной. Но с социальной точки зрения государство должно подумать о тех пенсионерах, которые не имеют доступа к банкомату. Таких людей сегодня несколько миллионов. Кроме того, без работы останутся около 10 тыс. почтальонов, которые разносят пенсии.

"С экономической точки зрения решение правительства обоснованно, но с социальной точки зрения государство должно сохранить доставку почты на дом тем, кто в этом нуждается, и оплачивать эту услугу", – подытожил эксперт.

Поэтому остается надежда, что Кабмин пересмотрит это решение, и маломобильным пенсионерам не придется ехать за тридевять земель, чтобы получить свои кровные. Хотя Кабмин и усложняет получение пенсий, но постепенно их повышает. Как вырастут пенсии в этом году, смотрите в сюжете:

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