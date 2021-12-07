Коммуналка ударит по карману. Сколько украинцы будут платить за газ в следующем году

В Украине в 2022 году повысятся тарифы на тепло / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине в 2022 году существенно возрастут тарифы на газ, электроэнергию, горячую воду и отопление. В целом уровень инфляции составит 8%.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе, опубликованным Министерство экономики Украины.

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Заметим, что составленный прогноз – это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, фактически результаты опроса ведущих, по мнению ведомства, экспертов-аналитиков.

Тарифы на коммунальные услуги 2022 года

По данным консенсус-прогноза, цены увеличатся на:

газ — 20%,

20%, горячую воду и отопление — 16%,

16%, электроэнергию — 17,5%.

Заметим, что в Украине тариф на газ не будет меняться для населения до конца отопительного сезона 2021/2022. Однако в следующем году повышения не избежать, в том числе из-за мировых цен.

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Согласно консенсусу-прогнозу, среднегодовая цена на импортируемый природный газ за 1 тыс. метр кубический составит в конце 2022 года 347,5 долларов США, в конце 2023 — 285 долларов США.

46 гривен за куб газа: кто будет платить

В Украине цена на газ для тех, кто пользуется услугами поставщика последней надежды (ППН), на 3 декабря 2021 составила 46,7 грн за куб, 6 декабря — 43,7 грн. за куб.

Деятельность ППН строго регламентирована законодательством, и цена газа для его потребителей рассчитывается по соответствующей формулой, утвержденной постановлением правительства. Поэтому газоснабжающая компания обязана поставлять газ всем своим потребителям по этой цене, которая может меняться каждый день.

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"Нафтогаз" обратился к Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг с просьбой перевести всех клиентов ППН на свой годовой тариф (7,96 грн за куб), однако комиссия до сих пор не приняла решения. Речь идет примерно о 500 тыс. клиентах.

С одной стороны, если они не разрешат "Нафтогазу", то сотням тысяч семей придут огромные платежи за газ. С другой стороны, если "Нефтегазу" передадут всех клиентов, это фактически нарушит конкурентные условия.

Ранее "Сегодня" писал, как высокие цены на газ ударили по украинским производителям продуктов.

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