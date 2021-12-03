Кожа класса "люкс": какие кресла закупят для министров за деньги украинцев

В госбюджете заложили 116 тысяч гривен на кресла для зала заседаний Кабинета Министров Украины. Одно такое будет стоить 14 500 грн.

Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте публичных закупок ProZorro.

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Название их должно быть "Сенатор", а изготовлены обязательно из качественной древесины, обитые натуральной кожей класса "люкс" и мягким сиденьем. Однако на новеньких креслах будут сидеть только восемь министров, остальные 14 чиновников, похоже, посидят еще на старых.

Стоимость в онлайн- и офлайн-магазинах

В интернет-магазинах цены на кресла стартуют от шести тысяч гривен. Оказывается, это одна из самых популярных моделей.

Корреспондент "Сегодня" Анастасия Блищик поинтересовалась стоимостью кресел у продавцов мебельных точек. Они отмечают, что с таким бюджетом ничего не найдут, ведь цены на них по вышеупомянутым критериям стартуют от тысячи евро. А за заложенное в бюджете могут предложить кресло из обыкновенной синтетической ткани.

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Большой очереди, кто хотел бы продать свои кресла чиновникам, не было. Согласились только два кандидата. Правительство избрало того, кто предложил дешевле: за одно кресло почти девять тысяч гривен. Правда, за такие деньги, вместо кожи "люкс", может быть только обычный кожзам.

Что еще заложено в бюджет?

Верховная Рада 2 декабря во втором чтении приняла закон о государственном бюджете Украины на 2022 год. Документ предусматривает более 50 миллиардов гривен дополнительных доходов и расходов.

В бюджет заложено:

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повышение зарплаты врачам – для них минимальной будет 20 тысяч гривен,

– для них минимальной будет 20 тысяч гривен, увеличение до 7,3% ВВП расходов на образование ,

, курс доллара – в документе заложено, что доллар будет на уровне 28,6-28,7 грн/долл. к концу 2022 года. Инфляция будет составлять – 6,2%,

– в документе заложено, что доллар будет на уровне 28,6-28,7 грн/долл. к концу 2022 года. Инфляция будет составлять – 6,2%, с 1 октября вырастет минимальная зарплата на 200 гривен – до 6700 гривен, а минимальная пенсия должна повыситься на 8,2%. Индексация запланирована на 1 июля и 1 декабря,

на 200 гривен – до 6700 гривен, а должна повыситься на 8,2%. Индексация запланирована на 1 июля и 1 декабря, расходы на субсидии составят 38,4 миллиарда гривен,

составят 38,4 миллиарда гривен, доходы от приватизации – 8 миллиардов гривен. А расходы на нацбезопасность и оборону – 323 миллиарда гривен, или 6% ВВП,

– 8 миллиардов гривен. А – 323 миллиарда гривен, или 6% ВВП, инфраструктура – около 25 миллиардов,

отдельные отрасли экономики – более 8 миллиардов,

здравоохранение – дополнительно 3,1 миллиарда,

образование и наука – дополнительно 2 миллиарда,

На физическую культуру и спорт – дополнительно 1 миллиард. Денежные средства потратят на развитие баз олимпийской подготовки и реабилитацию детей с инвалидностью.

5 миллиардов уйдет на поддержку культуры. А именно на проект "Большая реставрация", киноиндустрия, книгоиздательское дело и популяризация украинской литературы.

На цифровизацию увеличат расходы на 1,8 миллиарда гривен, а в поддержку местных властей по теплоснабжению будет дополнительно выделено около 1,5 миллиарда гривен. Расходы на национальную безопасность и оборону возрастут на 3,7 миллиарда гривен.

Ранее "Сегодня" писали, что дети в Украине получат по 10 тысяч долларов, однако, не все смогут их забрать.