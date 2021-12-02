Рада приняла Госбюджет на 2022 год

Народные депутаты проголосовали за проект Госбюджета во втором чтении

ВРУ приняла госбюджет на 2022 год / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада приняла законопроект Госбюджета на 2022 год в целом. По этому документу весь следующий год будут распределяться все затраты на самые разные сферы жизни в стране.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 2 декабря.

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За проголосовали 268 депутатов. Министр финансов Сергей Марченко с трибуны парламента также заявил, что тренд последних лет, который будет определять перспективы 2022 года – это существенный рост государства в экономике.

Что будет в Государственном бюджете 2022?

Доходы Госбюджета №6000 составят 1,322 трлн грн, а расходы – 1,498 трлн грн. Это означает, что на этот раз дефицит составит 189 млрд грн, то есть 3,5% ВВП.

Документом предусматривается прогноз номинального ВВП на уровне 5,369 трлн, а рост реального валового внутреннего продукта должен составить 3,8%.

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Среднегодовой курс доллара в этом бюджете составляет 28,6 грн і 28,7 грн в конце года, а инфляция ожидается на уровне 6,2%.

Также в бюджет заложено небольшое повышение минимальной зарплаты, с октября она вырастет до 6700 грн.

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