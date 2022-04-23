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Когда нельзя, но очень хочется: в России придумали, как не остаться без популярных брендов

Андрей Галицкий, Виталий Чайка
23 апреля, 12:55
Популярные гаджеты, автомобили и другая техника будет ввозиться в РФ без разрешения правообладателя

Россия вводит серый импорт, чтобы не остаться без товаров известных марок / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская Федерация продолжает подготавливать почву для обхода западных санкций. Для этого в Минпромторге России приготовили приказ о разрешении параллельного импорта.

Ою этом сообщают российские СМИ.

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Отмечается, что российские власти планируют в оход правообладателй покупать европейскую и мировую продукцию у поставщиков, которые легально ее приобрели. После этого, нарушая авторское право, эту продукцию будут ввозить в страну-агрессор.

Впрочем, ввезенные по такой схеме товары в РФ сильно подорожают (ведь в цепочке появятся посредники, которые рискуют попасть под санкции).

Что Россия планирует незаконно импортировать?

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В список параллельного импорта будут включені автомобили таких марок, как:

  • Tesla;
  • Land Rover;
  • Jeep;
  • Jaguar;
  • Chrysler;
  • Bently;
  • Cadilac;
  • Chevrolet;
  • Dodge;
  • Hummer;
  • Rover;
  • GMC;
  • Freightliner;
  • Peterbilt;
  • Kenworth;
  • Mack.

Также россиян попробуют не оставить без техники других известных производителей:

  • Apple;
  • Asus;
  • HP;
  • Panasonic;
  • Samsung;
  • Nokia;
  • Sony;
  • Intel;
  • Electrolux;
  • Miele;
  • Siemens;
  • Dyson.

В перечне также будет оборудование для различных отраслей (добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка и другие).

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Мировые бренды покидают РФ

Из-за развязанной войны с Украиной многие мировые компании прекратили деятельность в России, в знак солидарности с нашей страной и чтобы не спонсировать войну. Так, Apple, Amazon, BBC, BMW, Instagram, Procter & Gamble и сотни других прекратили поставлять продукцию или производить ее на территории страны-агрессора.

Тем временем Россию такой ход событий очень расстроил, и в ответ на это страна заявила о национализации имущества иностранных компаний и изготовление на его предприятиях своей продукции.

Ранее мы рассказывали о 200 млрд грн, принадлежащих банкам России и Беларуси, которые нашли в украинских банках.

Также напомним, что РФ грозит первый почти за 100 лет дефолт, если страна не выплатит долги в долларах до 4 мая. Об этом сообщили в международном кредитном агентстве Moody's.