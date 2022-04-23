Когда нельзя, но очень хочется: в России придумали, как не остаться без популярных брендов

Россия вводит серый импорт, чтобы не остаться без товаров известных марок / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Российская Федерация продолжает подготавливать почву для обхода западных санкций. Для этого в Минпромторге России приготовили приказ о разрешении параллельного импорта.
Ою этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что российские власти планируют в оход правообладателй покупать европейскую и мировую продукцию у поставщиков, которые легально ее приобрели. После этого, нарушая авторское право, эту продукцию будут ввозить в страну-агрессор.
Впрочем, ввезенные по такой схеме товары в РФ сильно подорожают (ведь в цепочке появятся посредники, которые рискуют попасть под санкции).
Что Россия планирует незаконно импортировать?
В список параллельного импорта будут включені автомобили таких марок, как:
- Tesla;
- Land Rover;
- Jeep;
- Jaguar;
- Chrysler;
- Bently;
- Cadilac;
- Chevrolet;
- Dodge;
- Hummer;
- Rover;
- GMC;
- Freightliner;
- Peterbilt;
- Kenworth;
- Mack.
Также россиян попробуют не оставить без техники других известных производителей:
- Apple;
- Asus;
- HP;
- Panasonic;
- Samsung;
- Nokia;
- Sony;
- Intel;
- Electrolux;
- Miele;
- Siemens;
- Dyson.
В перечне также будет оборудование для различных отраслей (добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка и другие).
Мировые бренды покидают РФ
Из-за развязанной войны с Украиной многие мировые компании прекратили деятельность в России, в знак солидарности с нашей страной и чтобы не спонсировать войну. Так, Apple, Amazon, BBC, BMW, Instagram, Procter & Gamble и сотни других прекратили поставлять продукцию или производить ее на территории страны-агрессора.
Тем временем Россию такой ход событий очень расстроил, и в ответ на это страна заявила о национализации имущества иностранных компаний и изготовление на его предприятиях своей продукции.
Ранее мы рассказывали о 200 млрд грн, принадлежащих банкам России и Беларуси, которые нашли в украинских банках.
Также напомним, что РФ грозит первый почти за 100 лет дефолт, если страна не выплатит долги в долларах до 4 мая. Об этом сообщили в международном кредитном агентстве Moody's.