Коболев выезжает за границу: куда собирается бывший глава "Нафтогаза" после обысков ГБР

Коболев сообщил о скором отлете / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Бывший глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что выезжает за границу в США и Великобританию. В начале февраля к политику пришли с обысками следователи ГБР. Речь идет о так называемом деле "газа Жеваго".

О своем отъезде Коболев написал на своей странице в Facebook.

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По словам Коболева, его адвокат сообщил следователям Государственного бюро расследований о своем запланированном пребывании за границей по делам и по личным причинам.

"На всякий случай. Вдруг кто-то не верно поймет причину моего отсутствия. Остаюсь всегда открытым для сотрудничества со следствием в рамках Закона", – написал Коболев и приложил фото.

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Что произошло?

1 февраля к бывшему главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований. Позже в ГБР сообщили, что обыски проводятся еще и в офисе АО "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

Позже стало известно, что правоохранители вновь ищут информацию о правомерности возврата "Нафтогазом" долга коммерческим структурам, который возник более двадцати лет назад.

Тогдашнее руководство "Нафтогаза" подало документы на заключение мирового соглашения, якобы не имея на то полномочий и оснований.

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Коболева также подозревают в том, что он самостоятельно подписал решение, без согласования с набсоветом "Нафтогаза".

По словам Коболева, совет созывался согласно инструкции. Он также утверждает, что благодаря действиям "Нафтогаза" и Укртрансгаза", наоборот, удалось предотвратить незаконное списание денежных средств на сумму около 2 млрд грн.

"Сегодня" ранее писали, что думает о возобновившихся обысках сам Коболев и рассказывали, за что он был уволен из "Нафтогаза".