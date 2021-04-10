Китай оштрафовал Alibaba на рекордные деньги. Столько еще не платил никто

Компанию обвиняют в нечестной борьбе с конкурентами

Власти Китая оштрафовали Alibaba на 2,78 миллиардов долларов за нарушение антимонопольного законодательства.

Об этом говорится на сайте регулятора.

Ранее Тhe Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что размер штрафа может достигать миллиарда долларов.

По данным СМИ, антимонопольный комитет обвиняет компанию Alibaba в нечестной борьбе с конкурентами, наказывая продавцов, которые размещают свою продукцию на нескольких платформах.

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Из-за конфликта основателя компании Джека Ма с властями Китая, вероятно, Alibaba придется отказаться от сотрудничества с ним.

Ранее мы писали, что против Alibaba было начато антимонопольное расследование. Им занимается Государственное управление рыночного регулирования (SAMR), чиновники выясняют, перешла ли компания черту монополизма.

Кроме того, финтех-гиганта Ant Group, чье IPO неожиданно сорвалось, проверяют на соответствие нормативам кредитования. К тому же чиновники подозревают, что платежная система Alipay тоже могла стать монополией.