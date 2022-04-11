Киевстар закрывает популярные тарифы — что будет недоступно украинцам

Kyivstar закрывает популярные тарифы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 1 мая мобильный оператор закрывает четыре популярных тарифа, однако и без сюрпризов Киевстар не оставит.

Об этом информирует Today.ua.

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Закрытие касается следующих тарифов:

"Соцмережі +1000мб";

"Соцмережі +3000мб";

"Смартфон базовий";

"Смартфон профі".

Однако уже с 14 апреля Киевстар повысит количество мегабайтов мобильного интернета в тарифах "Спілкування без кордонів", "Дзвінки без кордонів". При этом месячная плата останется предварительной, а количество интернета в этих тарифах вырастет до 5000 МБ в неделю вместо 100 МБ, как было раньше.

Смягчение условий во время войны

Мобильный оператор на период войны снизил также стоимость своих дополнительных пакетов "День Онлайн", "Інтернет-пакет" та "Нічний".

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Также с 1 апреля Киевстар сделал бесплатную услугу домашнего интернета для абонентов, проживающих в областях активных боевых действий.

Среди других важных изменений также то, что для всех оказавшихся на территории стран ЕС украинских переселенцев, услуга международного роуминга бесплатна.

Бесплатный роуминг для украинцев

Бесплатный роуминг на территории Евросоюза теперь доступен переселенцам из Украины. Будет распространяться услуга на международные звонки ЕС-Украина.

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Соответствующее заявление подписали 24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины. В будущем количество таких операторов может увеличиться.

Бесплатный роуминг для беженцев из Украины будет доступен в течение трех месяцев. После этого будут приниматься решения о продолжении или прекращении программы.

Напомним, что в Европе мобильные операторы ввели бесплатные услуги для украинских беженцев.

Раньше мы рассказывали, что Киевстар заблокировал смс из России и Белоруссии.