Каждую машину приходится "выгрызать": что усугубляет бензиновый кризис в Украине

Очереди на заправках не исчезнут еще долго / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Рынок топлива понемногу оживает, ежедневно растет количество поставок, однако не отстает и потребление.

Об этом и других проблемах рассказал директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в колонке для НВ.

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По словам эксперта, импорт автогаза уже превысил ожидания, ситуация с дизтопливом понемногу выходит на прогнозируемый уровень, а вот с бензином все еще не дотягивает 20-25%.

"Я не буду говорить, что проблемы кончились, до этого еще очень далеко. Снабжение растет, но и потребление не стоит на месте. Возвращаются люди, активизируется бизнес. А в августе-сентябре нас ждет сезонный пик потребления", – говорит Куюн.

По мнению эксперта, основные логистические проблемы появляются еще в Европе, поскольку тамошние операторы рынка завышают цену в связи с растущим спросом со стороны Украины. Кроме того, на рынок вышли аферисты, есть трудности с банковским обслуживанием сделок.

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"Поэтому особого профицита ждать пока не следует. Каждую машину наши трейдеры буквально выгрызают. Сейчас главная цель – обеспечить текущий растущий спрос и создать резерв под август-сентябрь. Да и вообще он должен быть у воюющей страны", – подчеркнул Куюн.

Когда исчезнут очереди на АЗС?

По словам министерки экономики Украины Юлии Свириденко, очереди на заправках исчезнут, когда объем ресурса в запасе хватит на 14 дней.

Пока удалось нарастить его запасы только на 7-8 дней, а в течение марта-апреля удалось переориентировать 97% каналов импорта топлива.

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О том, как наша страна наращивает импорт горючего и сколько еще нужно, читайте в нашем материале.

"Сегодня" раньше писали, почему в Украине на одну АЗС станет меньше и рассказывали, что происходит с ценами на заправках.