Каждому по карману! Какое мясо самое дешевое в Украине

Названо самое дешевое мясо в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине самым дешевым мясом назвали курятину. За месяц мясо этого вида прибавило в цене 3%, а за год оно подорожало на 29%.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

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Цены в регионах на курятину варьируются от самого дорогого показателя – 68 грн/кг в Киевской области до самого дешевого – 48 грн/кг в Хмельницкой области. Дороже свинина, средняя закупочная цена которой составляет – 91,1 грн/кг. Дешевле продается в Волынской области – по 72 грн/кг, а самая дорогая свинина в Киевской области – 157 грн/кг. За год свинина подорожала на 7%.

Дороже всего в Украине продают говядину. Средняя цена производителей составляет – 109, 7 грн/кг. Мясо крупного рогатого скота за месяц подорожало на 6%, а за год – на 14%. В Полтавской области говядина стоит дороже всего – 165 грн/кг, а в Житомирской области самая дешевая цена – 76 грн/кг.

Украинцы стали меньше есть

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Украинцы сократили объемы потребления основных продуктов питания в 2020 году.

Несущественно сократилось среднегодовое потребление хлеба на душу населения – на 1% – и составляет 96,6 кг.

Также, по сравнению с 2019 годом, украинцы стали есть меньше картофеля (на 1,25%), яиц (на 1,42%), рыбы (на 0,8%) и овощей – на 0,4%.

Больше всего уменьшился объем потребления фруктов и ягод.

Так, среднее количество фруктов и ягод на каждого украинца в 2020 году составляло 56,5 кг, что на 3,75% меньше, чем в 2019-м.

Уменьшилось на 3,47% потребление сахара.

Впрочем, есть продукты, которых в Украине стали потреблять несущественно, но больше – это мясо (на 0,37%), молоко и молочные продукты (на 0,7%) и масло (на 2,5%).

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