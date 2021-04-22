Версія українською
$ 28,06
33,7

Карантинные 8000 гривен выплатят без банковских комиссий

22 апреля, 12:33

Ксения Капустинская

Финучреждения получили временные послабления от Национального банка. Рассылать деньги по личным счетам будет Ощадбанк

При выплате 8000 гривен карантинной помощи ФОПам и наемным сотрудникам в красных зонах карантина с банков не будут взимать комиссию за проведение операций в системе электронных платежей. Соответственно, получатели тоже должны быть освобождены от дополнительных платежей.

Такое решение принял Национальный банк Украины. Комиссию отменили временно – на период осуществления карантинных выплат. Правила такие:

Реклама

Напомним, только за первые сутки регистрации заявки на получение карантинных 8000 гривен подали 214 тысяч украинцев. Важно, что получить помощь могут и те украинцы, чьи области уже вышли из красной зоны (на данный момент – Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая).

Видео: Сегодня

Также смотрите список КВЭДов, по которым можно получить 8000 гривен компенсации.

Новости на эту же тему:
бизнес НБУ компенсации Ощадбанк карантин помощь выплаты ФЛП Дія красная зона

Источник: Сегодня

Реклама