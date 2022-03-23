Нужны руки и головы: в каких сферах ожидают рабочий бум после войны

Какие профессии будут в тренде после войны в Украине / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что война с Россией еще не закончена, эксперты уже сейчас пытаются оценить размер ущерба, чтобы прикинуть суммы репараций, которые Москва заплатит за злодеяния Путина, а также пробуют спрогнозировать, как будет развиваться экономика Украины после победы над оккупантами и реализации аналога "плана Маршалла" для нашей страны.

"Сегодня" вместе с экономистами спрогнозировали, какие профессии будут самыми востребованными в Украине после войны.

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Все будет зависеть от реализации

Сейчас большинство прогнозов по послевоенному развитию Украины базируются на предположении, что в нашей стране будет большой спрос на рабочие специальности – нужно будет восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Между тем, часть экспертов не исключает, что США и ЕС могут пойти на более радикальные шаги по поддержке нашей экономики и, например, перенести в Украину производства, которые были закрыты в РФ. Тогда вырастет спрос на наладчиков оборудования, инженеров и прочих производственников.

"Чтобы ответить на вопрос о судьбе рынка труда после войны, предлагаю в целом задуматься над следующим вопросом – будет ли ситуация хоть как-то отличаться от довоенной. Будет ли идти речь о создании каких-то новых отраслей или сфер производства. Каких-то намеков на это пока не вижу", – говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

По его словам, если структурных изменений в экономике не произойдет, то украинцы просто вернуться к своей повседневной жизни и продолжат вести свой бизнес, работать маркетологами, программистами, врачами, продавцами и т.д.

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В этом случае всё действительно ограничится только работами по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в ходе боев. Размер новой программы совершенно точно окажется больше, чем, например, Новой дорожной стратегии – 2020, а это, опять же, рабочие руки.

"Очевидно, что может возникнуть дефицит именно рабочих рук, из-за оттока людей за рубеж как в качестве беженцев, так и заробитчан. Еще до войны после смягчения карантинных мер, благодаря которому люди вновь смогли отправиться на заработки в ЕС, можно было отметить небольшой рост зарплат по рабочим специальностям. Так работодатели хотели хоть как-то мотивировать людей не бросать работу", – говорит Сергей Родлер.

Нужны будут программисты и энергетики

Санкции против РФ, особенно в энергетической сфере могут существенно изменить расстановку сил на украинском рынке. Ведь, если Европа и Украина откажутся от российских нефти и газа, то нужно будет развивать собственные энергетические проекты.

"Об энергетических проектах явно заговорят с новой силой. Речь идет как о развитии собственных месторождений, так и о развитии альтернативной энергии. Это огромный пласт работ: от непосредственно производства до хранения и развития полноценной инфраструктуры распределения. Тут, конечно, без инвестиций извне не обойтись, но ранее их удавалось привлекать, хоть были и скандалы с миллиардными долгами перед инвесторами. На альтернативные источники приходится порядка 9%, так что потенциал для развития у специалистов этой сферы тоже есть", – продолжает Сергей Родлер.

Также украинские бизнесы будут массово переходить на цифровые продукты с целью минимизации потерь в случае новой войны. Ведь уничтожить информацию в облачном сервисе, который находится за пределами Украины, врагу намного сложнее, чем попасть ракетой в наш дата-центр или в офис какой-то компании.

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"Сохранится высокий спрос и на IT специалистов, которые продолжат работать над цифровизацией экономики страны. Сейчас этот процесс считается одним из главных двигателей экономики, так что материальная помощь из Европы и США после войны явно будет касаться и этого момента", – резюмирует Родлер.

Также эксперты говорят, что после войны Украина может пережить логистический бум – ведь транспортные коридоры из Китая через Россию и Беларусь будут оставаться закрытыми еще долгие годы. Поэтому, если наша страна сможет встроиться в международные транспортные коридоры, то вырастет спрос на все логистические профессии – от водителей до работников портов и транспортных терминалов.

Ранее мы писали о том, как россияне будут жить под санкциями. О том, когда и сколько украинцев вернется после войны из ЕС, читайте здесь.