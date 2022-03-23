Потрібні руки та голови: у яких сферах очікують робочий бум після війни

Які професії будуть в тренді після війни в Україні / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що війна з Росією ще не закінчена, експерти вже зараз намагаються оцінити розмір збитків, щоб прикинути суми репарацій, які Москва заплатить за злодіяння Путіна, а також намагаються спрогнозувати, як розвиватиметься економіка України після перемоги над окупантами і реалізації аналога "плану Маршалла" для нашої країни.

"Сьогодні" разом з економістами спрогнозували, які професії будуть затребуваними в Україні після війни.

Реклама

Все залежатиме від реалізації

Зараз більшість прогнозів щодо повоєнного розвитку України базуються на припущенні, що в нашій країні буде великий попит на робочі спеціальності – потрібно буде відновлювати зруйновану інфраструктуру.

Тим часом частина експертів не виключає, що США та ЄС можуть піти на радикальніші кроки для підтримки нашої економіки і, наприклад, перенести в Україну виробництва, які були закриті у РФ. Тоді зросте попит на налагоджувачів обладнання, інженерів та інших виробників.

"Щоб відповісти на запитання про долю ринку праці після війни, пропоную загалом замислитися над наступним питанням – чи буде ситуація хоч якось відрізнятися від довоєнної. Чи йтиметься про створення якихось нових галузей або сфер виробництва. Якихось натяків на це поки що не бачу", – каже аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

За його словами, якщо структурних змін в економіці не відбудеться, то українці просто повернуться до свого повсякденного життя та продовжать вести свій бізнес, працювати маркетологами, програмістами, лікарями, продавцями тощо.

Реклама

У цьому випадку все дійсно обмежиться лише роботами з відновлення інфраструктури, зруйнованої під час боїв. Розмір нової програми абсолютно точно виявиться більшим, ніж, наприклад, Нової дорожньої стратегії – 2020, а це, знову ж таки, робочі руки.

"Очевидно, що може виникнути дефіцит саме робочих рук, через відтік людей за кордон – як біженців, так і заробітчан. Ще до війни після пом'якшення карантинних заходів люди знову змогли відправитися на заробітки в ЄС, тоді ж можна було відзначити невелике зростання зарплат за робітничими спеціальностями. Так роботодавці хотіли хоч якось мотивувати людей не кидати роботу", – каже Сергій Родлер.

Потрібні будуть програмісти та енергетики

Санкції проти РФ, особливо в енергетичній сфері можуть істотно змінити розміщення сил на українському ринку. Адже якщо Європа та Україна відмовляться від російських нафти та газу, то потрібно буде розвивати власні енергетичні проєкти.

"Про енергетичні проєкти явно заговорять з новою силою. Йдеться як про розвиток власних родовищ, так і про розвиток альтернативної енергії. Це величезний пласт робіт: від безпосереднього виробництва до зберігання та розвитку повноцінної інфраструктури розподілу. Тут, звичайно, без інвестицій ззовні не обійтися. Але раніше їх вдавалося залучати, хоч були й скандали з мільярдними боргами перед інвесторами. На альтернативні джерела припадає близько 9%, так що потенціал для розвитку у фахівців цієї сфери теж є", – продовжує Сергій Родлер.

Також українські бізнеси масово переходитимуть на цифрові продукти з метою мінімізації втрат у разі нової війни. Адже знищити інформацію у хмарному сервісі, що розташований за межами України, ворогові набагато складніше, ніж вцілити ракетою в наш дата-центр чи офіс якоїсь компанії.

Реклама

"Збережеться високий попит і на IT фахівців, які продовжать працювати над цифровізацією економіки країни. Зараз цей процес вважається одним із головних двигунів економіки, тому матеріальна допомога з Європи та США після війни явно стосуватиметься і цього моменту", – резюмує Родлер.

Також експерти кажуть, що після війни Україна може пережити логістичний бум, адже транспортні коридори з Китаю через Росію та Білорусь залишатимуться закритими ще довгі роки. Тому якщо наша країна зможе вбудуватися в міжнародні транспортні коридори, то зросте попит на всі логістичні професії – від водіїв до працівників портів та транспортних терміналів.

Раніше ми писали про те, як росіяни житимуть під санкціями. Про те, коли і скільки українців повернеться після війни з ЄС, читайте тут.