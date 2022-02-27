Какие финансовые услуги предоставляет "Укрпочта" – список

Финансовые услуги "Укрпочты" - список / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Всем известная компания "Укрпочта" занимается не только доставкой разнообразных отправлений, но и оказывает финансовые услуги.
"Сегодня" рассказывают о том, какие именно финансовые услуги предоставляет "Укрпочта".
Денежные переводы
Через сайт "Укрпочты" можно осуществить несколько вариантов денежных переводов:
- "с карты на дом";
- "с карты в отделение";
- "с карты на карту";
- "с карт банков Европы".
Международные почтовые переводы
Эта услуга является надежным, удобным и безопасным способом отправить деньги за границу или получить их оттуда.
"Укрпочта" сотрудничает с почтовыми операторами 26 стран Европы и Азии.
Переводы делятся на адресные (выполняются в течение 1 до 14 дней) и срочные (от 15 до 30 минут). Сумма перевода не может превышать 400 тыс. грн в день.
Также можно сделать перевод через конкретные международные платежные системы:
- Western Union;
- MoneyGram;
- Masterсard International Incorporated;
- Visa International Service Association.
Почтовые переводы в пределах Украины
Таким образом, можно перевести средства онлайн, со своей банковской карты, или сделать это в отделении "Укрпочты".
Перевод можно получить в отделении или заказать доставку по адресу получателя. Адресные переводы выполняются в течение двух суток, а срочные – до 15 минут.
Оплата услуг
Через "Укрпочту", как онлайн так и в отделении, можно оплатить коммунальные услуги: электроэнергию, водоснабжение, а также телефонную связь, телевидение, интернет, детский сад или школу и осуществить любые другие регулярные платежи.
Также можно оплатить налоги и сборы на обязательное государственное пенсионное и социальное страхование, штрафы.
Пенсии
Многим украинцам знакома эта услуга, поскольку именно через "Укрпочту" они получают пенсию.
Заполнив заявку на получение пенсии через "Укрпочту", можно приходить за выплатой в отделение или ее будет доставлять почтальон прямо в ваш дом.
Доставляет "Укрпочта" и другие соцвыплаты, причем – бесплатно.
Выдача наличных и пополнение карт
В некоторых отделениях "Укрпочты" владельцы карт VISA, Mastercard и ПРОСТІР могут получать наличные средства через POS-терминалы АО "Укрпочта".
Снять за одну операцию можно от 50 до 15 000 гривен, а комиссия в таких терминалах – 0%.
Страховые услуги
В любом отделении "Укрпочты" вы через несколько минут можете оформить электронный полис ОСАГО .
Такую "автогражданку" можно будет предъявить с любого устройства (смартфон, планшет и т.д.), она имеет такую же юридическую силу, как бумажный договор ОСАГО.
Через 15 минут в отделении можно также застраховать жизнь, оформить туристическое страхование и страхование жилья.
Где найти эти услуги?
Для этого вы можете обратиться в отделение или узнать все на сайте почтового оператора. Зайдите на сайт "Укрпочты" и в верхней панели выберите меню "Услуги".
Среди них вы увидите колонку с финансовыми услугами, где вы можете выбрать любую из указанных выше.
"Сегодня" также писали, как рассчитать стоимость доставки, и рассказывали, почему вам могут отказать в отправке из-за коробки.