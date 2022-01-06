Как узнать о субсидии онлайн: инструкция

Узнать онлайн о субсидии может любой украинец / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине больше 2,6 млн домохозяйств получают субсидию на коммуналку, но не все украинцы знают, какой размер соцпомощи им назначили.
"Сегодня" рассказывает, как узнать о статусе и размере субсидии онлайн.
В Информационно-вычислительном центре Министерства социальной политики Украины содержатся данные о состоянии субсидии, номер заявления, размер начисленной субсидии за год или месяц, населенный пункт и период получения выплат.
Для оформления помощи от государства требуются такие данные: количество людей, прописанных в квартире или доме, их общий доход и размер коммунальных платежей за месяц.
Как узнать о субсидии?
- Зайдите на сайт ИВЦ Минсоцполитики.
- Выберите область, где вы проживаете, населенный пункт, улицу, номер дома или квартиры.
- Получите информацию о назначении субсидии для оплаты коммунальных услуг на экране.
Как не остаться без субсидии?
Оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может стать помехой наличие задолженности за более чем три месяца. Начисление будет прекращено, если задолженность больше, чем 20 необлагаемых минимумов.
Если есть задолженность, то граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга.
Есть ли задолженность, можно проверить в Едином реестре должников. Реестр бесплатный, поэтому в нем можно самостоятельно отыскать необходимую информацию.
Ранее мы сообщали, что "тысяча за вакцинацию", которую получают украинцы в рамках программы "єПідтримка", не влияет на назначение жилищной субсидии.
Напомним, "Сегодня" узнавали, как не остаться без помощи на коммуналку и почему 200 тысяч домохозяйств лишили субсидий.