Как узнать о субсидии онлайн: инструкция

Узнать онлайн о субсидии может любой украинец / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине больше 2,6 млн домохозяйств получают субсидию на коммуналку, но не все украинцы знают, какой размер соцпомощи им назначили.

"Сегодня" рассказывает, как узнать о статусе и размере субсидии онлайн.

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В Информационно-вычислительном центре Министерства социальной политики Украины содержатся данные о состоянии субсидии, номер заявления, размер начисленной субсидии за год или месяц, населенный пункт и период получения выплат.

Для оформления помощи от государства требуются такие данные: количество людей, прописанных в квартире или доме, их общий доход и размер коммунальных платежей за месяц.

Как узнать о субсидии?

Зайдите на сайт ИВЦ Минсоцполитики.

Выберите область, где вы проживаете, населенный пункт, улицу, номер дома или квартиры.

Получите информацию о назначении субсидии для оплаты коммунальных услуг на экране.

Как не остаться без субсидии?

Оформлению субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг может стать помехой наличие задолженности за более чем три месяца. Начисление будет прекращено, если задолженность больше, чем 20 необлагаемых минимумов.

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Если есть задолженность, то граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга.

Есть ли задолженность, можно проверить в Едином реестре должников. Реестр бесплатный, поэтому в нем можно самостоятельно отыскать необходимую информацию.

Ранее мы сообщали, что "тысяча за вакцинацию", которую получают украинцы в рамках программы "єПідтримка", не влияет на назначение жилищной субсидии.

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Напомним, "Сегодня" узнавали, как не остаться без помощи на коммуналку и почему 200 тысяч домохозяйств лишили субсидий.