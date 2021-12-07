В Украине изменили правила назначения субсидий: как не остаться без помощи на коммуналку

Для того, чтобы получить субсидию на коммуналку, очень важно подать правильный пакет документов

Право на получение субсидии будут иметь те, кто выполнит условия / Фото: Коллаж: Сегодня

Для некоторых украинцев изменили правила получения субсидий. В первую очередь, речь идет о жителях Донбасса, которые используют бытовые электроприборы для обогрева своих жилых помещений,

Как сообщает Минсолполитики, таким украинцам размер субсидии рассчитают согласно нормативам, предусмотренным для электроотопления.

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Что изменилось?

Для получения субсидии жителям населенных пунктов на линии столкновения нужно иметь подтверждение органа местного самоуправления факта отсутствия тепло- или газоснабжения и акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Право на получение субсидии будут иметь и лица при следующих условиях:

отсутствуют доходы в связи с пребыванием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста (по заключению врача);

в собственности есть самодельное транспортное средство или мотоцикл стоимостью менее четырех минимальных заработных плат, которым менее 5 лет;

приобретение жилья на средства из государственного или местного бюджета.

Какие нужны документы для назначения субсидии?

Для того, чтобы получить субсидию на коммуналку, очень важно подать правильный пакет документов. Это очень важное условие, если его невыполнить – можно остаться без субсидии.

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Украинцы должны предоставить декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии и заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии.

В отдельных случаях могут потребовать:

справки о доходах (в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ);

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

другие необходимые документы (документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации).

справки об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилом помещении;

справки, подтверждающие место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы в связи с работой, лечением, учебой, длительной командировкой, отбыванием наказания, в том числе легализованные в Украине документы о приобретении страхового стажа в другой стране;

акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

договоры аренды жилья в другом месте и т.п.

Субсидии в "Дії"

Украинцы с 29 ноября могут на портале "Дія" оформить субсидию на коммуналку. Процедура занимает около 30 минут.

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А теперь получение стало еще проще – не нужно идти в ЦНАП, заполнять заявление, собирать документы и стоять в длинных очередях. Достаточно зайти на портал "Дія", подать заявление и подписать своим КЭП. Документы сразу поступают в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, многим помощь продолжат автоматически.

Ранее мы сообщали, что в Украине резко уменьшилось количество семей, получающих субсидии. Если в прошлом году помогли более чем трем миллионам. В этом году – почти на полмиллиона меньше. А некоторых вообще заставят вернуть выплаты.

Напомним, что в госбюджете на 2022 год предусмотрено 34 млрд грн на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные сервисы.