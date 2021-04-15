Как снять с карточки пенсию, если в селе нет банкомата?

Почти 14 млн человек проживают в селах и городках, где нет отделений банков и банкоматов

С 1 сентября "Укрпочта" перестанет выплачивать в своих отделениях и разносить по домам пенсии и пособия – деньги должны будут поступать получателям на карточку. Жители сельской местности столкнутся с серьезной проблемой: как обналичить пенсию, если в селе нет банкомата?

Сайт "Сегодня" попытался ответить на наиболее животрепещущие вопросы.

По данным Госстата, в Украине катастрофически мало банковских отделений и банкоматов. На сегодня банки имеются в 3,9% населенных пунктов, банкоматы – в 4,3%. Очевидно, что в первую очередь они отсутствуют в селах и небольших городах, где проживает треть населения Украины, или почти 14 млн человек.

Поэтому им придется ежемесячно лично ехать в ближайший райцентр (или бывший райцентр), где есть отделение банка, либо просить кого-то снять пенсию с карточки.

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Если же кто-то в силу возраста не может освоить пользование банкоматом, то деньги с карточки можно снять в кассе отделения банка при наличии паспорта и пенсионной карты. Для этого нужно знать свой ПИН-код.

Экономист Олег Пендзин говорит, что с социальной точки зрения государство должно подумать о тех пенсионерах, которые не имеют доступа к банкомату. А таких людей сегодня несколько миллионов. Кроме того, без работы останутся около 10 тыс. почтальонов, которые разносят пенсии.

"С экономической точки зрения решение правительства обоснованно, но с социальной точки зрения государство должно сохранить доставку почты на дом тем, кто в этом нуждается, и оплачивать эту услугу", – подчеркнул эксперт.

Поэтому остается надежда, что Кабмин пересмотрит решение об отмене доставки пенсий "Укрпочтой", и маломобильным пенсионерам не придется ехать за тридевять земель, чтобы получить свои кровные.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, куда идти за пенсией вместо "Укрпочты" и кому принесут домой.

Хотя Кабмин и усложняет получение пенсий, но постепенно их повышает. Как вырастут пенсии в этом году, смотрите в сюжете:

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