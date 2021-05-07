Как работает ПриватБанк и другие банки на вторые майские: график

Национальный банк озвучил свои рекомендации, а финучреждения определились с точным расписанием работы в длинные выходные

/ Фото: УНИАН

Украинские банки могут самостоятельно устанавливать график работы во время длинных выходных на майские праздники. Такое решение принял НБУ, определив, что система электронных платежей (СЭП) будет работать в режиме 23/7. Финучреждения определили расписание работы на так называемые вторые майские праздники – выходные дни с 8 по 10 мая.

Как будет работать ПриватБанк

Обычно отделения банка принимают клиентов в рабочие будни. Поэтому график на 8-10 мая такой:

8 мая – работают только отделения с графиком работы каждую субботу, режим работы сокращается на час;

9-10 мая – отделения не работают.

Чтобы проверить график работы конкретного отделения ПриватБанка, на официальном сайте нужно выбрать пункт "Отделения" (вверху главной страницы). Отделения можно найти на карте. При клике на нужное отобразится его обычное время работы.

Как будет работать ПУМБ

График работы отделений во время праздников изменен:

с 8 по 10 мая, суббота- понедельник – выходные дни;

с 11 мая – работа в стандартном режиме.

Также для некоторых отделений установлен индивидуальный график работы. Его уже скоро можно будет узнать на сайте ПУМБ. Для этого в верхнем меню на главной странице нужно выбрать пункт "Отделения и банкоматы". Найти интересующее отделение можно с помощью карты или по адресу. По клику отобразится график его работы. Там же можно узнать загруженность отделения.

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Как будет работать Ощадбанк

Госбанк пока не обнародовал какого-либо специфического графика на праздники. Но, судя по обычному расписанию, подавляющее большинство отделений банка будет закрыто в определенные Кабмином выходные, то есть 8-10 мая.

Проверить время работы ближайшего отделения можно на сайте банка. Для этого нужно найти в боковом меню справа "Отделения и банкоматы". Можно посмотреть отделения на карте или вручную ввести адрес интересующего офиса банка. Для каждого отделения указан график работы на неделю.

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При этом, согласно решению НБУ, банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:

8-10 мая – будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 11 мая 2021 года.

Напомним, с 27 апреля вступили в силу новые правила для банков. Ужесточились требования к договорам о кредитах, депозитах и текущих счетах – финучреждения теперь должны полностью раскрывать информацию (в том числе о процентах и платежах по кредитам), не печатать нюансы мелким шрифтом и т.д.

А о том, что будет с депозитами украинцев в госбанках, если ПриватБанк и Ощадбанк продадут частникам, узнавайте в сюжете "Сегодня":