Как правильно перевести деньги за границу — объяснение НБУ

В НБУ объяснили, как переводить деньги за границу во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины напомнил, как отправить деньги за границу и суммы установленных лимитов на денежные операции во время войны.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что украинцы могут совершать так называемые Р2Р-переводы и операции quasi cash. Но есть определенные лимиты.

Р2Р-переводы – это переводы денег с карты на карту. Деньги можно отправлять, к примеру родственника, которые из-за войны были вынуждены уехать за границу. Для таких переводов установлен лимит в пределах таких сумм:

100 тыс. грн в месяц – с гривневой карты;

100 тыс. грн в месяц (3 тыс.долл) – с валютной карты.

Если же у вас есть и гривневая, и валютная карточки, то вы можете переводить в общей сумме до 200 тыс. грн ежемесячно.

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В то же время quasi cash – это для пополнения электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплате дорожных чеков, покупки виртуальных активов и прочее. Для таких видов платежей также действует лимит в сумме 100 тыс. грн в эквиваленте (около 3 тыс.долл) в месяц. Денежные переводы в рамках quasi cash доступны только на валютных счет.

При этом в НБУ отмечают, что что лимит в размере 100 тыс. грн с валютных карт – общий для P2P-переводов и операций quasi cash.

"То есть, если вы уже перевели со своей украинской валютной карты на карту за границей 100 тыс. грн в эквиваленте, то совершить в этом месяце операции quasi cash вы уже не сможете", – говорится в сообщении.

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В то же время НБУ снял ограничения на переводы за границу для оплаты расходов, связанных со смертью, лечением граждан, транспортировкой больных и оплаты обучения на счета учебных заведений. Такие переводы не обложили лимитов.

Также физлицам разрешили переводить до 400 тыс. грн в месяц, которые можно потратить на ряд военных товаров. Ограничения, в первую очередь, сняли для содействия волонтерской деятельности.

Какие ограничения все еще действуют?

Недавно НБУ ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан. Сделано это для того, что упразднить непродуктивный отток капитала из страны в период военного положения.

Теперь физлица смогут совершать операции quasi cash, с использованием только собственной иностраннной валюты и в пределах лимита 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте). К таким операциям относятся:

покупка криптовалют;

пополнение брокерских или форекс-счетов;

пополнение электронных кошельков;

покупка подарочных сертификатов;

переводы в пользу букмекерских компаний;

оплата дорожных чеков.

Ранее мы также писали, что НБУ засекретил важную информацию, а также рассказывали о налоговых послаблениях, которые действуют на время войны.