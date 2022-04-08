Как переселенцам получить 2000 грн на карту Ощадбанка – инструкция

Инструкция по получению выплат для переселенцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Вынужденные переселенцы в Украине смогут получить помощь от государства в размере 2000 грн на человека и 3000 на детей и лиц с инвалидностью.

"Сегодня" рассказывают, как получать ежемесячные выплаты через Ощадбанк.

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Ощадбанк является основным финучреждением, через которое и будет реализовываться программа. Для того, чтобы получать выплату на карту Ощадбанка необходимо пройти следующую процедуру:

стать на учет как переселенец, обратившись органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, вскоре такая возможность будет добавлена на портал "Дія";

со справкой, которую вы там получите, необходимо написать заявление на получение средств в тех же органах:

в заявлении указать IBAN вашего счета в Ощадбанке;

ждать выплату на карту.

Если вы хотите получать деньги на карту любого другого банка – это возможно, просто в заявлении укажите соответствующий счет.

Кто может рассчитывать на выплаты?

Помощь предназначена для людей, которые в следствии российской войны были вынуждены переехать из таких областей:

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Волынская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская и город Киев;

Луганская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Это касается и тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированного Крыма.

Выплаты будут осуществляться ежемесячно, однако только на период действия в Украине военного положения и еще месяц после его отмены.

"Сегодня" также писали, как получить эту выплату на карту ПриватБанка и рассказывали, кто имеет право на компенсацию расходов за коммунальные услуги.