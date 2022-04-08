Как переселенцам получить 2000 грн на карту Ощадбанка – инструкция

Инструкция по получению выплат для переселенцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Вынужденные переселенцы в Украине смогут получить помощь от государства в размере 2000 грн на человека и 3000 на детей и лиц с инвалидностью.
"Сегодня" рассказывают, как получать ежемесячные выплаты через Ощадбанк.
Ощадбанк является основным финучреждением, через которое и будет реализовываться программа. Для того, чтобы получать выплату на карту Ощадбанка необходимо пройти следующую процедуру:
- стать на учет как переселенец, обратившись органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, вскоре такая возможность будет добавлена на портал "Дія";
- со справкой, которую вы там получите, необходимо написать заявление на получение средств в тех же органах:
- в заявлении указать IBAN вашего счета в Ощадбанке;
- ждать выплату на карту.
Если вы хотите получать деньги на карту любого другого банка – это возможно, просто в заявлении укажите соответствующий счет.
Кто может рассчитывать на выплаты?
Помощь предназначена для людей, которые в следствии российской войны были вынуждены переехать из таких областей:
- Волынская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Киевская и город Киев;
- Луганская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Это касается и тех, кто выехал на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированного Крыма.
Выплаты будут осуществляться ежемесячно, однако только на период действия в Украине военного положения и еще месяц после его отмены.
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