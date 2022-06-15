Как отправить или получить международный перевод – 6 способов

Как делать и получать международные переводы / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время полномасштабной войны в Украине особенно актуальными стал вопрос, как перевести деньги, особенно из-за границы в Украину и наоборот.

"Сегодня" рассказывают, какие есть способы для подобных финансовых операций.

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Какие переводы и с какими лимитами доступны

В пресс-службе Нацбанка объяснили, что для украинцев доступны Р2Р-переводы и "quasi cash" операции.

Р2Р означает перевод с карты на карту. То есть, когда определенная сумма денег списывается с карты одного физлица, и засчитывается на карточке другого.

"В целом человек, имеющий средства на гривневой и валютной карте, может перевести до 200 тыс. грн в месяц (до 100 тыс. грн со своей гривневой карты и до 100 тыс. грн со своей валютной карты) на карту родственникам или близким, временно находящимся за пределами Украины из-за войны", – объяснил регулятор.

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"Quasi cash" – это такие операции как пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.д.

"Такие операции граждане могут осуществлять только с валютных платежных карт в пределах лимита до 100 тыс. грн в эквиваленте (это более $3 тыс.) в месяц. Совершение операций "quasi cash" с помощью гривневых платежных карт временно запрещено", – говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что лимит для перевода 100 тыс. грн в месяц с валютных карт общий для P2P-переводов и операций "quasi cash". Если одной из операций вы полностью использовали лимит, то для следующей операции следует ожидать следующего месяца.

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Ограничений нет для переводов, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях, транспортировкой больных и оплатой обучения на счета учебных заведений за границей. Для волонтеров месячный лимит действует в рамках 400 тыс. грн в эквиваленте.

Как получить и перевести деньги через платежные системы

Мы просмотрели информацию на сайте ПриватБанка, и узнали, что есть не менее 6 сервисов, через которые можно отправить деньги или получить их из-за границы.

Один из них – Western Union – позволяет делать и переводы по Украине, и международные. Отправлять деньги можно в долларах, евро и гривне (по Украине). Тарифы зависят от того, в какую страну клиент делает перевод:

ближнее зарубежье (от 25 до 150 грн);

дальнее зарубежье, Израиль (от 25 грн до нескольких тысяч);

Турция (350 грн – около 1 400 грн);

Китай, ОАЭ (до 600 грн).

Детали по тарификации и другим правилам переводов можно просмотреть по ссылке.

Обратите внимание, что почти все эти платежные системы отменили плату за переводы из-за границы в Украину во время военного положения.

Другой сервис MoneyGram также работает с более чем 200 странами. Комиссия стартует здесь от 88 грн. Просмотреть все детали по переводам в разные страны и тарифы в зависимости от сумм можно по ссылке.

Есть и другие сервисы, в частности:

RIA – обслуживает 160 стран мира (детали по тарифам и правилам по ссылке);

IntelExpress – обслуживает 70 стран мира (детали по тарифам и правилам по ссылке);

Sigue Money Transfer – обслуживает 143 страны мира, тарифы составляют от 88 до 2800 грн (детали по ссылке).

В ПриватБанке действуют также сервисы PrivatMoney, обслуживающей 23 страны, а также Welsend и Meest, однако они доступны только для получения денег из-за границы.

Также для переводов доступна система Swift. Тарифы можно просмотреть здесь. Переводы через SWIFT – это перевод средств с банковского счета на банковский счет. Они не являются быстрыми, как в предыдущих системах, и идут от 1 до 3 дней.

Читайте также материал "Сегодня" о том, что в Украине происходит с депозитами как правильно сделать вклад, и как отключение российских банков 14 июня от SWIFT повлияло на стоимость их акций.