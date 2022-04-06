Как оформить выплату 2000 грн вынужденным переселенцам в Украине – инструкция

Какую помощь могут получить украинские переселенцы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине утвердили порядок выплаты ежемесячной помощи внутриперемещенным лицам, которые покинули свои дома из-за войны.

В Министерстве социальной политики дали четкое объяснение, как переселенцам получить эту помощь

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Кто получит деньги?

Право на выплату 2000 тыс грн (3000 для детей и лиц с инвалидностью) имеют украинцы, которые переместились с временно оккупированной территории в Крыму, а также из областей ведения активных боевых действий:

Волынская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская и город Киев;

Луганская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Как оформить помощь?

Для получения помощи нужно сначала встать на учет, как вынужденный переселенец. Для этого нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, вскоре такая возможность будет добавлена на портал "Дія".

Там вы получите соответствующую справку о взятии на учет внутриперемещенных лиц.

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С ней нужно подать заявление в те же органы на получение этой помощи, в которой следует указать счет, на который будут приходить выплаты.

В Минсоцполитики уверяют, что до конца апреля возможность подать такую заявку появится и в приложении "Дія".

Внутриперемещенные лица, которые на 1 марта получали ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание получат эти деньги автоматически.

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Сколько будут платить деньги?

В министерстве рассказали, что помощь будет предоставляться каждый месяц, с момента обращения на весь период действия военного положения в Украине и еще один месяц после его завершения.

В те месяцы, которые ВПЧ получали адресную помощь для покрытия расходов на проживание, а также на оплату жилищно-коммунальных услуг – выплаты 2 тыс. грн не будут начисляться.

Помощь украинцам в Польше

Организация Объединенных Наций предложила украинцам, вынужденным переехать в Польшу собственную помощь в размере 700 злотых в месяц.

Эту помощь могут получить украинцы, пересекшие польско-украинскую границу после 24 февраля. Для этого необходимо зарегистрироваться, а анкету для этого можно найти ссылкой.

После этого вам придет СМС с местом и временем встречи, на которой вы должны подтвердить свое лицо и сдать отпечатки пальцев.

Обратите внимание, что центры, в которых можно это сделать только в Варшаве, а также то, что деньги могут получить до 4 человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, но у каждого следующего 610.

"Сегодня" также писали, кто и как может получить компенсацию на коммунальные услуги за убежище переселенца у себя дома.