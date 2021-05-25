Как "Новая почта" будет доставлять посылки в Беларусь: оператор дал ответ

Почтовый оператор решил пока не менять сроки доставки или операционные процессы, но об изменениях будет сообщаться

Отделение "Новой почты" / Фото: 2gis.com

Компания "Новая почта", которая ранее изменила правила отправки посылок за границу и разрешила отправлять их из любого отделения без оформления онлайн-заявки на сайте, пока не будет отказываться от доставки корреспонденции, бандеролей и посылок в/из Беларуси авиапочтой.

Об этом говорится в ответе пресс-службы почтового оператора на запрос сайта "Сегодня".

"Пока никаких сообщений об изменениях в сроках доставки или их процессах не поступало. Если будут появляться новости или вводиться какие-либо любые изменения, информация обязательно появится на сайте компании", – заявили в компании.

Напомним, в национальном почтовом операторе "Укрпочта" заявили, что из-за запрета авиасообщения между Украиной и Беларусью доставка писем и посылок в эту страну и из нее потребует больше времени. Все почтовые отправления с 26 мая будут доставляться исключительно наземным транспортом. Но о прекращении доставки речь не идет.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая.

В ответ Минск направил Киеву ноту протеста из-за решения Украины закрыть авиасообщение.

Сайт "Сегодня" сообщал, что главы стран и правительств стран-членов Евросоюза приняли решение о запрете полетов в ЕС белорусских авиакомпаний, а также призывают европейских авиаперевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси.

Это решение было принято после принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска и задержания оппозиционера Романа Протасевича, который находился на борту.

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