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Небо закрыли, а почту – нет. Что теперь будет с доставкой писем и посылок в Беларусь

25 мая, 13:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Правила почтового сообщения изменятся с 26 мая. "Укрпочта" обнародовала официальное объяснение ситуации

Из-за запрета авиасообщения между Украиной и Беларусью доставка писем и посылок в эту страну и из нее потребует больше времени. Все почтовые отправления с 26 мая будут доставляться исключительно наземным транспортом. О прекращении доставки, однако, речи не идет.

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Об этом сообщила пресс-служба национального почтового оператора "Укрпочта".

"Компания не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь <...> с 00:00 26 мая. Из-за изменения способа доставки возможны изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь", – предупредили в "Укрпочте".

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Коллаж: "Сегодня"

Напомним, принудительная посадка в Минске самолета Ryanair и арест белорусского оппозиционера Романа Протасевича, который летел этим рейсом из Афин в Вильнюс, может привести к тому, что небо Беларуси станет бесполетным не только для Украины, но и для многих других стран. К этому, в частности, призвали на саммите Евросоюза.

Видео: Сегодня

Некоторые государства сразу же рекомендовали своим авиакомпаниям не летать через белорусское воздушное пространство, еще ряд стран планируют об этом официально заявить. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".

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Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске

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