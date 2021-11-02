Тарифы выросли? Как изменилась стоимость тепла для украинцев

Тарифы "Киевтеплоэнерго" на тепло для населения в отопительном сезоне 2021-2022 останутся неизменными / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине, по сравнению с прошлым отопительным сезоном, выросли тарифы на отопление и на газ. Если в отопительном сезоне 2020-2021 года газ стоил 6,99 грн/куб, то в ноябре цену установили на уровне 7,99 грн/куб.
Тарифы на тепло в ноябре
Несколько поставщиков установили тариф на уровне 7,99 грн за кубометр газа. Этот же тариф считается годовым для населения. А вообще, годовые газовые тарифы поставщиков варьируются от 7,80 гривны за кубометр до 13,50 гривны за кубометр. Самый дорогой тариф у "Житомирской областной энергоснабжающей компании" – 13,50 гривны за кубометр.
А месячные тарифы колеблются от 7,99 до 38,35 гривны за кубометр газа. Самый высокий тариф у "Энергия страны" – 38,35 гривны за кубометр газа, годовой тариф – 11,22 гривны за кубометр газа, октябрьская цена – 31,06 гривны за кубометр газа. На втором месте – "М газ трейдинг" – 36,50 гривны за кубометр газа, а на третьем – "Аскания Энерджи" – 19,95 гривны за кубометр газа.
Кабмин с 19 мая не регулирует цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Теперь они вынуждены покупать газ, как и все, по рыночной цене. Также в июле Верховная Рада приняла законопроект №1639, который передал ответственность за формирование тарифов на тепло и горячую воду местной власти.
Например, тарифы "Киевтеплоэнерго" на тепло для населения в отопительном сезоне 2021-2022 останутся неизменными. Стоимость 1 Гкал тепла – 1654,41 грн с НДС.
Отметим, что в Кременчуге Полтавской области суммы платежек вырастут на 53%, в Тернополе – на 79%. В Полтаве тариф на отопление может увеличиться на 56%. В Киеве – на 33-50%. А в Одессе тариф на тепло вырастет примерно на 18%.
Кроме того, Нафтогаз, Ассоциация городов, Конгресс местных и региональных властей подписали совместный меморандум, который предусматривает, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло, горячую воду для населения не будут расти.
Тарифы на тепло в начале 2021 года
В начале года Кабмин установил максимальную стоимость газа на уровне 6,99 грн/куб. Такой тариф действовал до конца отопительного сезона 2020-2021.
Кроме того, регулятор установил максимальную плату за транспортировку газа на уровне 1,79 грн. Это уменьшило платежки за газ на 500-800 грн.
В январе 2021 года, по сравнению с декабрем 2020-го, стоимость отопления одного квадратного метра в Киеве выросла в среднем на 5 грн. Таким образом тепло стоило 1654 грн за Гкал.
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