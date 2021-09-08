Украинцам назначили новые пожизненные стипендии – кого ждут выплаты

Пенсии назначили гражданам, которые потеряли работоспособность / Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 8 сентября, Кабмин назначил пожизненные государственные стипендии гражданам Украины, которые спасали евреев во время Холокоста в годы Второй мировой войны.

Об этом написал в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко.

Стипендии получат те украинцы, которые удостоены Израильским институтом катастрофы и героизма "Яд ва-Шем" звания Праведника народов мира или Еврейской Радой Украины – звания Праведника Украины или Праведника Бабьего Яра.

"Стипендии назначаются с 01.06.2021 в размере трех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, независимо от размера пенсии или зарплаты", – говорится в сообщении.

Кроме того, постановление "О пожизненной стипендии памяти М. Жизневского" утратило силу. Это произошло в связи со смертью его родителей, которым выплачивалась пожизненная стипендия памяти.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Стипендии для школьников

В апреле 2021 года правительство приняло постановление, согласно которому ученики с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победители школьных олимпиад будут получать стипендии от 10 000 до 100 000 гривен.

Стипендию в 10 000 грн будут получать каждый месяц в течение года 270 учеников, которые лучше всех сдадут ВНО (по 10 лучших от каждой области).

Также стипендии выделяются и победителям всеукраинских (85 премий в год) и международных олимпиад (40 премий): для победителей по Украине – 20 000 грн, международных – 100 000 грн.

Напомним, ранее Кабмин увеличил размер соцстипендии для детей-сирот. Теперь он составляет 150% размера прожиточного минимума для детей.