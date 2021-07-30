Из-за ДТП поезда и грузовика задерживаются восемь рейсов "Укрзализныци" – список (обновлено)

Движение на участке в районе аварии восстановили только в семь утра, поэтому ряд рейсов опаздывает

Ряд рейсов задерживаются из-за аварии / Фото: Сегодня

В Украине из-за ДТП на железной дороге в Полтавской области восемь поездов отстают в графике. В результате аварии госпитализировали работницу "Укрзализныци".

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

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Отмечается, что около трех часов ночи на регулируемом переезде возле станции Решетиловка грузовой трейлер столкнулся с поездом. В больницу госпитализировали дежурную по железнодорожному переезду.

В семь утра движение на этом участке восстановили.

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Какие поезда опаздывают:

№85 Новоалексеевка – Львов (задержка 3 часа 50 минут);

№10 Мариуполь – Киев (2 часа 20 минут);

№126 Киев – Константиновка (2 часа)

№17 Харьков – Ужгород (2 часа)

№11 Новоалексеевка – Киев (2 часа)

№138 Хмельницкий – Лисичанск (1 час 30 минут);

№41 Днепр – Трускавец (1 час)

№58 Одесса – Ковель (1 час).

Ранее мы сообщали, что 26 июля в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця".

Также напомним, недавно УЗ восстановила курсирование электропоездов на Донбассе.

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