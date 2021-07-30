Версія українською
$ 26,89
31,92

Из-за ДТП поезда и грузовика задерживаются восемь рейсов "Укрзализныци" – список (обновлено)

30 июля, 09:20

Татьяна Очеретяная

Движение на участке в районе аварии восстановили только в семь утра, поэтому ряд рейсов опаздывает

Ряд рейсов задерживаются из-за аварии / Фото: Сегодня

В Украине из-за ДТП на железной дороге в Полтавской области восемь поездов отстают в графике. В результате аварии госпитализировали работницу "Укрзализныци".

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Читайте также: На "Укрзализныце" отключилось электричество. Поезда отправляются из Киева с задержкой

Отмечается, что около трех часов ночи на регулируемом переезде возле станции Решетиловка грузовой трейлер столкнулся с поездом. В больницу госпитализировали дежурную по железнодорожному переезду.

В семь утра движение на этом участке восстановили.

Реклама

Какие поезда опаздывают:

Ранее мы сообщали, что 26 июля в Киеве начали курсировать дополнительные пригородные электрички, запуск которых ранее анонсировала "Укрзализныця".

Также напомним, недавно УЗ восстановила курсирование электропоездов на Донбассе.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в последнем выпуске "Сегодня":

Новости на эту же тему:
Укрзализныця ДТП поезда задержка рейсы

Реклама