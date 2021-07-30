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Через ДТП поїзда і вантажівки затримуються вісім рейсів "Укрзалізниці" – список (оновлено)

30 липня, 09:20

Тетяна Очеретяна

Рух на ділянці в районі аварії відновили тільки о сьомій ранку, тому ряд рейсів спізнюється

Ряд рейсов задерживаются из-за аварии / Фото: Сьогодні

В Україні через ДТП на залізниці в Полтавській області вісім поїздів відстають у графіку. Унаслідок аварії госпіталізували працівницю "Укрзалізниці".

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

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Зазначається, що близько третьої години ночі на регульованому переїзді біля станції Решетилівка вантажний трейлер зіткнувся з поїздом. До лікарні госпіталізували чергову по залізничному переїзду.

О сьомій ранку рух на цій ділянці відновили.

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Які поїзди спізнюються:

Раніше ми повідомляли, що 26 липня в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала "Укрзалізниця".

Також нагадаємо, нещодавно УЗ відновила курсування електропоїздів на Донбасі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться в останньому випуску "Сьогодні":

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Укрзалізниця ДТП поїзда затримка рейси

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