Через ДТП поїзда і вантажівки затримуються вісім рейсів "Укрзалізниці" – список (оновлено)

Ряд рейсов задерживаются из-за аварии / Фото: Сьогодні
В Україні через ДТП на залізниці в Полтавській області вісім поїздів відстають у графіку. Унаслідок аварії госпіталізували працівницю "Укрзалізниці".
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Читайте також: На "Укрзалізниці" відключилася електрика. Потяги вирушають із Києва з затримкою
Зазначається, що близько третьої години ночі на регульованому переїзді біля станції Решетилівка вантажний трейлер зіткнувся з поїздом. До лікарні госпіталізували чергову по залізничному переїзду.
О сьомій ранку рух на цій ділянці відновили.
Які поїзди спізнюються:
- №85 Новоолексіївка – Львів (затримка 3 години 50 хвилин);
- №10 Маріуполь – Київ (2 години 20 хвилин);
- №126 Київ – Костянтинівка (2 години)
- №17 Харків – Ужгород (2 години)
- №11 Новоолексіївка – Київ (2 години)
- №138 Хмельницький – Лисичанськ (1 година 30 хвилин);
- №41 Дніпро – Трускавець (1 година)
- №58 Одеса – Ковель (1 година).
Раніше ми повідомляли, що 26 липня в Києві почали курсувати додаткові приміські електрички, запуск яких раніше анонсувала "Укрзалізниця".
Також нагадаємо, нещодавно УЗ відновила курсування електропоїздів на Донбасі.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться в останньому випуску "Сьогодні":
Новини на цю ж тему: