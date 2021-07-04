Июльские сюрпризы доллара – что дальше

Эксперты диаметрально разошлись в прогнозах, куда пройдет курс: у каждого свои аргументы

На уходящей неделе курс наличного доллара прыгал вверх-вниз, как температура у коронавирусного больного. Устойчивого тренда не было, но в итоге к концу дня минувшей пятницы гривня чуть укрепилась. Почему так произошло, и чего ждать дальше, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

Уходящая неделя имела четыре рабочих дня (в понедельник, 28-го июня, Украина праздновала 25-летие принятия Конституции), и в первый же день наличный доллар обвалился в продаже сразу на 17 копеек (до 27,29 грн/доллар), в покупке – на 15 копеек (до 27,07 грн/доллар). Со среды начался рост курса – сперва плавный, на две копейки, в четверг он ускорился: доллар прибавил еще 11 копеек, в пятницу рост снова замедлился – плюс всего две копейки.

Итого 27,42 в продаже, на 4 коп. меньше, чем неделю назад, и 27,20 в покупке, на 5 коп. меньше. При этом спрэд (разница между курсами покупки и продажи) практически не менялся: 21-22 копейки.

Окончательный средний курс перед выходными – 27,42 грн/доллар в наличной продаже и 27,20 грн/доллар в покупке.

Максимальный курс по которому можно было сдать наличный доллар – 27,25 грн (на 5 коп. ниже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 27,26 грн (на 6 коп. ниже, чем неделю назад).

Но мы проверили: реально по такой низкой цене валюты на продажу не оказалось. Купить банкноту в 100 долларов можно было не меньше чем по 27,35 грн/доллар, а более мелкие номиналы были в нескольких банках по курсу 27,40 и выше.

Нацбанк, установивший на минувший вторник официальный курс 27,40 грн/доллар (-21 коп.), в среду укрепил гривню сразу на 22 копейки, затем постепенно ослабил ее за два дня на 20 копеек, до 27,38 грн/доллар. В итоге за неделю гривня потеряла 8 копеек. На понедельник, 5 июля, Нацбанк установил курс 27,41 грн/доллар, ослабив гривню еще на 3 коп.

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что на прыжки курса влияли три фактора.

Первый: во вторник "Укравтодор" продал на межбанковском рынке крупную партию валюты, чем резко обвалил как ее безналичный, так и наличный курс.

Второй: в среду был не самый удачный аукцион Минфина по продаже гривневых ценных бумаг (ОВГЗ) – их размещено всего на 2,5 млрд грн (в 4,5 раза меньше, чем неделю назад), это повлекло рост курса доллара, так как предложение валюты оказалось меньше спроса.

И третий фактор – действия Нацбанка: регулятор предпринял попытку сперва удержать курс доллара от возможного падения до 27 грн, выкупив излишки валюты, а через день уже ее продавал, дабы не допустить чрезмерного удорожания доллара.

По мнению Александра Охрименко, такие ситуативные колебания курса в широком диапазоне – 27-28 грн/доллар – будут продолжаться все лето.

А вот мнение Олега Пендзина.

"Нерезидентам при годовой инфляции 9,5% в Украине неинтересна реальная доходность по ОВГЗ в 2-2,5%, а Минфин не хочет ее повышать. В итоге этот источник валюты на межбанке поставлен на паузу уже вторую неделю", – анализирует Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин уверен: на поведение нерезидентов влияет еще и политическая ситуация. Прежде всего это кадровые проблемы в Нацбанке, откуда на днях уволилась группа топ-менеджеров.

"Рынок, западные партнеры и нерезиденты негативно реагируют на кадровый кризис в НБУ, – отметил Андрей Шевчишин. – Ранее высказываемые опасения МВФ в отношении централизации регулятора формируют риски неполучения кредита до сентября. Помимо этого, нерезиденты остановили завод валюты в Украину, наоборот, покупают ее под дивиденды".

По словам Андрея Шевчишина, еще одним фактором давления на гривню выступает рекордная цена газа на европейских рынках, это усиливает спрос на валюту со стороны энергоимпортеров.

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты диаметрально разошлись во мнениях.

Александр Охрименко ожидает что на следующей неделе могут повториться скачки курса, но тренд сменится с восходящего на нисходящий, то есть гривня будет плавно укрепляться.

"Но заметной ревальвации не будет, не более 27,30 грн/доллар", – конкретизировал Александр Охрименко.

Андрей Шевчишин отметил, что у "Укравтодора" еще не все средства конвертированы в гривню, поэтому подобные качели с курсом могут повториться и на наступающей неделе.

"Вероятно, в ближайшее время гривня останется под давлением и будет двигаться в зону 27,5 грн/доллар", – прогнозирует Андрей Шевчишин.

Это значит, что средний курс наличной продажи на наступившей неделе может быть 27,50-27,70 грн/доллар.

Олег Пендзин напомнил свой предыдущий прогноз: если Нацбанк не собирается повышать учетную ставку рефинансирования (процент, под который он ссужает деньги комбанкам) выше уровня инфляции – с 7,5% до 9-9,5%, то притока валюты на рынок не будет.

"Ставка рефинансирования должна быть максимально приближена к уровню инфляции. Если во вторник, 6 июля, очередной аукцион Минфина будет провальным, а это вполне вероятно, то курс доллара пойдет вверх, к 28 грн/доллар. Значит НБУ придется активно продавать доллары, чтобы не вызвать панику на рынке", – резюмировал Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко говорит, что по-прежнему рано переходить с гривневых депозитов в валюту, пока на гривне можно заработать больше, чем на долларе, даже с учетом роста его курса.

"Чтобы доход по доллару стал выше, чем по гривне, необходим рост курса доллара выше 28 грн/доллар, – подсчитал Александр Охрименко".

Поэтому его совет: зарабатывать в июле и августе на краткосрочных гривневых депозитах (1-2 месяца), а не на курсе доллара.

Олег Пендзин советует пока взять паузу: не продавать и не покупать валюту без необходимости.

Андрей Шевчишин говорит: несмотря на резкие порой колебания доллара, это не долгосрочный тренд, летом стоит ожидать снижения курса.

"Сейчас время вкладываться в валюту тем, кто делает долгосрочные сбережения, год и более. Но при курсе ниже 27,4-27,5 грн/доллар. К концу года будет 28 и более", – конкретизировал Андрей Шевчишин.

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