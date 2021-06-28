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Лучше вложитесь в депозит. Эксперты предостерегают от покупки доллара

28 июня 2021 9:18

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Подорожание валюты эксперты считают ситуативным и неустойчивым, гривня обязательно укрепится

/ Фото: Сегодня, НБУ

В ближайшую неделю не стоит покупать валюту, об этом предупреждают опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты.

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Хотя доллар значительно подорожал, однако это подорожание нестойкое и гривня укрепится в июле.

По расчетам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, пока на гривне можно заработать больше, чем на долларе, даже с учетом роста его курса.

"Чтобы доход по доллару стал выше, чем по гривне, необходим рост курса доллара выше 28 грн/доллар, – подсчитал Александр Охрименко. – Пока есть запас в 50 копеек".

Поэтому его совет зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах (1-2 месяца), а не на курсе доллара. Совет актуален на июль и август.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин советуют пока взять паузу: не покупать валюту без необходимости.

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Шевчишин утверждает: несмотря на то что доллар показал рост, это не долгосрочный тренд, летом стоит ожидать снижения курса.

"В доллар можно будет снова вкладываться, когда курс откатится заметно ниже 27,5 грн/доллар", – конкретизировал он.

Кабмин уже рассчитал, каким может быть курс доллара, на три года вперед. Подробнее смотрите в сюжете.

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