Как борьба с "тенью" ударила по украинцам – четыре истории предпринимателей

Рассказываем настоящие истории украинцев / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Обязательное требование установки кассовых аппаратов РРО/ПРРО привело к тому, что многие физические лица предприниматели (ФЛП) начали прикрывать бизнес либо ставить его на длительную паузу. Последствия можно наблюдать по закрытию ряда торговых точек по всей стране.

Сами предприниматели утверждают, что не в состоянии работать по новым правилам, вступивших в силу с нового года. И дело не в отказе выдавать чеки. На малый бизнес "навесили" требование вести сразу три учета: бухгалтерский, налоговый и складской, а для владельца магазинчика, который в одном лице является реализатором, грузчиком, уборщиком, подобная нагрузка зачастую непосильна.

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К тому же, в случае малейшей нестыковки в документах, бизнесмена ждет крупный штраф от налоговой, грозящий в итоге банкротством. Подробнее о ситуации мы попросили рассказать самих предпринимателей.

Отсутствие информационной поддержки

Львовянка Марьяна Лещишин – предприниматель и бухгалтер на фрилансе. В ноябре – декабре она помогла закрыть семь ФЛП. Одна из причин прекращение деятельности, говорит "Сегодня" Марьяна, это дополнительные траты на оборудование: аппарат для печати чеков, сканер либо же POS-терминал, не считая смартфона, или планшета (ноутбука) и подчас платных программ. Но, самое главное, отмечает девушка, то, что многим предпринимателям трудно постичь особенности работы в новых условиях.

Марьяна Лещишин

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"По сути, люди имеют дело с кассовой дисциплиной, с которой всегда сталкивались "ОООшки". Многие просят помочь знакомых или бухгалтеров, которые, кстати, сами не все правильно делают", – отметила она.

По словам Марьяны, требования к учету в стране постоянно меняются, особенно в последние два года.

Девушку задевает безучастность государства в вопросах ФЛП. По ее мнению, властям нужно было бы организовать элементарную "горячую линию", это снизило бы градус напряжения среди ФЛП. В итоге, предпринимателям зачастую приходится вызванивать всех, кто может дать совет по работе с программами, вплоть до выбора устройств.

Хотела передать бизнес детям

Немало предпринимателей приняли решение поставить бизнес на "стоп" либо вовсе закрыться. Жительница города Ахтырка Сумской области Тамара Бердина, владелица небольшого магазинчика по продаже продуктов и товаров для дома, рассказала нашим журналистам, что для установки РРО/ПРРО ей необходимо приглашать специалиста-бухгалтера.

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"Чтобы все правильно устроить, мне нужно провести интернет, закупить аппаратуру и пр. А это средства и время. По сути, мне придется жить в магазинчике и не видеть белого света", – рассказала она.

К тому же, говорит женщина, ей необходимы дополнительные траты, а вырученных денег едва хватает на обеспечение семьи. Влезать в долги Тамара не собирается, а потому решила пока закрыть магазин.

"Я не против, чтобы все было фискализировано, буду выбивать все чеки до копейки! Но доход несоразмерен с тратами и нагрузкой. Почему власти всех равняют на большой город? Если в Киеве чашка кофе стоит 30 грн, то у меня не выше 8 грн. В нашем городе население выезжает, покупательная способность падает. Покупатели берут в основном 200 гр. колбасы, полбатона. Пенсионерам часто в долг записываем. В то же время растет стоимость отопления, электроэнергии...", – рассказала она.

Женщина говорит, что более 20 лет занималась предпринимательством и хотела передать бизнес детям, но сейчас считает, что передавать, по сути, нечего.

"Принципиально не хочу в "тень"

Предприниматель из г. Вишневое Киевской области Елена Ковтунова также вынуждена была закрыть свой магазинчик детской обуви. Главным препятствием для ведения бизнеса девушка видит в обязательном требовании наличия первичных документов.

Проблемой в ее бизнесе является то, что далеко не все поставщики согласны предоставлять должным образом оформленную "первичку". Еще одна проблема, по ее словам, то, что ввозимая в Украину кожа по большей части – нелегальна. Те, кто ее завозит, не собираются тратиться на официальную растаможку. С таким "серым" материалом сегодня работает большинство поставщиков. В итоге, из-за недооформленных документов вынужден расплачиваться конечный реализатор.

"Я никогда не работала в "тени" и принципиально не хочу этого делать... Я не хочу трястись, бояться проверок. Но я не могу понять, почему когда в стране такая нестабильная ситуация, большая нагрузка ложиться именно на маленький ФЛП, который сам создал себе рабочее место?" – рассказала "Сегодня" Елена.

Девушка подчеркивает, что не скрывает свои доходы. Также она не выходит за границы оборотов, подлежащие фискализации.

"Требование установки РРО ситуацию не поменяет. Как я платила единый налог, плюс ЕСВ, так и буду платить. Просто добавится мне работы, и невозможность трудиться в правовом поле", – подытожила Елена.

Работа в поте лица

Собственник букетного бутика Lantana в г. Шостка Сумской области Людмила относится к тем, кто установил ПРРО. Женщина уже год в бизнесе, которому отдает все силы. За все время она смогла позволить себе лишь два дня выходных. Поэтому предприниматель не собирается бросать свое дело, хотя и признается, что с введением кассовых аппаратов ее работа сильно усложнилась.

Владелица букетного бутика Людмила

В итоге, ей пришлось потратиться на покупку и аренду оборудования, почти месяц ушел на освоение принципов работы, благо, помогала знакомая бухгалтер. В то же время нашим журналистам Людмила призналась, что является противником ПРРО, и не видит смысла обязывать их устанавливать для ФЛП второй – четвертой группы.

"Я, как частный предприниматель, скажу, что налоговая не увидит от меня того, чего ожидает, так как я не превышаю лимит. Усложнилась ли моя работа в связи с новыми требованиями? Скажу, что в компаниях данную работу выполняют несколько человек", – рассказала "Сегодня" Людмила.

Пока что женщина справляется с работой: все фиксирует в блокноте, а затем фискализирует. Но и наплыв покупателей пока небольшой. Людмила признается, что с тревогой ожидает, когда налоговая начнет проверять предпринимателей и штрафовать в случае несостыковок.

Напомним, что в случае отсутствия РРО/ПРРО до 1 апреля предпринимателям грозит штраф – 10% от суммы сделки. Затем штрафы вырастут до 100% и до 150% при повторном нарушении.

Всех под одну гребенку

Экономист и политтехнолог Всеволод Степанюк считает, что налоговые инициативы правительства отрицательно отразятся на малом бизнесе в Украине. Фактически сегодня все ФЛП ставятся в одинаковые условия, несмотря на то, есть у предпринимателя наемные работники либо он работает сам на себя. Эксперт также считает, что проблема неуплаты налогов со стороны ФЛП в Украине существует, однако нужно бороться не с "ФЛПешниками", а с проблемами нарушения оптимизации законодательства.

"Люди просто реализуют свое право работать и зарабатывать на жизнь. Государство вроде бы должно быть ни при чем. Однако, вводя требования РРО/ПРРО, государство делает право на труд, гарантированный статьей 43 Конституции, фактически платной услугой. Получается, если не заплатите, то права на труд у вас в стране нет. Приблизительно так это выглядит. Конечно, нужно бороться с отмыванием денег через ФЛП. Но в данном случае инициатива направлена на реальных ФЛП, которые работают сами на себя. Человек, который продает свой труд, не должен зависеть от государства от слова совсем", – подытожил Всеволод Степанюк.

Он также подчеркнул опасность несоразмерно высоких штрафов для ФПЛ, которые в случае каких-либо несостыковок, фактически грозят предпринимателю банкротством.

В заключение

Опрошенные нами предприниматели уверяют, что не против кассовых аппаратов, однако те требования, которые возникает с их установкой, отбивают у людей желание работать дальше. Это бьет по ведению малого бизнеса и в конечном итоге рискует привести к росту безработицы и усилении трудовой миграции, что, собственно сегодня в стране и происходит.

Для примера: в 2021 г. украинские гастарбайтеры перевели в страну на 25% больше по сравнению с 2020 г. и 2019 г., что говорит об усилении оттока из Украины рабочей силы.

Также обратим внимание, что ФЛП являются конкурентами для более крупных игроков – тех же торговых сетей. Есть риск, что со сворачиванием деятельности малого бизнеса произойдет монополизация рынка со всеми вытекающими по ценам и качеству. В целом, создается впечатление, что налоговая реформа в Украине по меньшей мере недоработана.

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