Имеете долги? Как не остаться без помощи на коммуналку — инструкция

Получить субсидии невозможно, если у вас есть долг / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Оформлению субсидии на оплатужилищно-коммунальных услуг может стать помехой наличие задолженности за более чем 3 месяца. Начисление будет прекращено, если задолженности выше, чем 20 необлагаемых минимумов.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Реклама

Что делать в случае задолженности?

Если есть задолженность, то граждане должны обратиться к поставщикам услуг и заключить с ними договор о реструктуризации долга.

Проверка долга

Есть ли задолженность можно проверить в Едином реестре должников. Реестр бесплатный, поэтому в нем можно самостоятельно отыскать необходимую информацию.

Реклама

После перехода на сайт нужно ввести личные данные и выбрать категорию взыскания. Далее — нажать кнопку "Искать" и внизу появится результат поиска.

Проверка назначения субсидии

Проверяется наличие задолженности в Едином реестре должников по ссылке. Реестр открытый и бесплатный, потому там можно самостоятельно найти информацию.

Реклама

Субсидии в "Дії"

Украинцы с 29 ноября могут на портале "Дія" оформить субсидию на коммуналку. Процедура занимает около 30 минут.

А теперь получение стало еще проще — не надо идти в ЦПАУ, заполнять заявление, собирать документы и стоять в длиннющих очередях. Достаточно лишь зайти на портал "действие", подать заявление и подписать своим КЭП. Документы сразу поступают в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, многим помощь продлят автоматически.

Раньше мы узнавали, как не остаться без помощи на коммуналку и почему 200 тысяч домохозяйств лишили субсидий.