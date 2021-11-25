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Некоторые украинцы могут остаться без субсидий: кому не повезет

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
25 ноября, 06:00
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Помощи от государства лишат тех, у кого есть долги за коммуналку
Субсидию потеряют и те, у кого задолженность превышает двадцать необлагаемых налогом минимумов
Субсидию потеряют и те, у кого задолженность превышает двадцать необлагаемых налогом минимумов / Фото: Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы могут остаться без субсидии на коммуналку из-за задолженности по оплате платежек за услуги.

Кабмин принял постановление №848, согласно которому стало возможно лишение соцпомощи.

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Теперь украинцам, которые не оплатили в полном объеме коммунальные услуги больше, чем за три месяца, прекратят начислять помощь на коммуналку.

Ее потеряют те, у кого задолженность превышает двадцать необлагаемых налогом минимумов и срок исковой давности которой не истек на момент подачи заявления о начислении субсидии.

"Начисленная (задолженность – ред.) исполнителем коммунальной услуги со ссылкой на решение суда относительно норм потребления природного газа бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа и в связи с приведением объемов использованного природного газа бытовыми потребителями в соответствии со стандартными условиями", – говорится в постановлении.

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Но, если Минсоцполитики профинансирует задолженность таких субсидиантов, то их помощь от государства останется в силе.

Какие документы нужны?

Украинцы должны предоставить:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;
  • справку о доходах (при необходимости);
  • копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
  • договор найма (аренды) жилья (при наличии).

Отметим, что субсидию назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

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Ранее мы сообщали, что некоторым украинцам придется вернуть субсидию на коммуналку, если у них произошли изменения, влияющие на размер выплат. К примеру, изменение адреса регистрации.

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