Илон Маск снова передумал. Твит миллиардера взбодрил биткоин и Ethereum

Главная криптовалюта дважды возвращалась к психологической отметке, а "эфир" показал суточный рост более 20%

Биткоин и Ethereum вернулись к росту / Фото: AFP, Pixabay

Основатель Tesla Илон Маск, который недавно обвалил курс биткоина заявлением о неэкологичности криптовалют, встретился с американскими майнерами. Они пообещали развивать использование возобновляемых источников энергии при добыче криптовалют. Твит Маска об этом оживил ситуацию на рынке: биткоин дважды за ночь приближался к психологической отметке в 40 тыс. долларов, а Ethereum и XRP показали суточный рост в районе 20%.

"Поговорил с майнерами Bitcoin из Северной Америки. Они согласились опубликовать действующий и будущий планы использования возобновляемых источников электроэнергии. Также они обратятся к майнерам по всему миру с просьбой провести аналогичную работу. Многообещающий потенциал", – написал Маск.

По состоянию на утро 25 мая курс биткоина откатился к 38 тыс. долларов. Пиковое значение за сутки – 39,97 тыс. долларов. Такого не происходило с 21 мая. Капитализация главной криптовалюты составляет более 700 млрд долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Курс биткоина 25 мая

Курс Etheteum, который считается более перспективной в плане экологичности технологией, вырос за сутки аж на 21%. Ночью эфириум поднимался выше 2750 долларов за монету. Это максимум почти за неделю.

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Курс эфириума 25 мая

Впрочем, аналитики Уолл-стрит отмечают, что тренд на снижение курса продолжится в ближайшее время. При худшем варианте развития событий падение может перейти на акции компаний технологического сектора, передает CNBC. Также эксперты уверены, что резкие колебания курса криптовалюты продолжатся.

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По данным Coin Metrics, только в мае биткоин пережил 14 дней спада. В 2021 году уже было 39 дней с ежедневными колебаниями на 5% и более в обоих направлениях. В 2020 году таких дней было 42.

Напомним, биткоин-киты – держатели 10-100 тыс. монет – воспользовались паникой на рынке криптовалют. Они скупили в общей сложности 122,5 тыс. биткоинов на более чем 440 млн долларов.