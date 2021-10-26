Игнорировали правильную маркировку? "Новая почта" разбила ценную посылку клиентки (фото)

“Новая почта” разбила ценную посылку из-за неправильной упаковки / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" рассказала, что эта служба доставила поврежденной ее любимую гитару и не положила заявленные части упаковки в коробку.

Об этом женщина написала в Facebook и прикрепила фото.

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По словам пострадавшей, гитару ей отправлял муж в связи с переездом и оплатил упаковку в виде воздушно-пузырчатой пленки и деревянного бокса.

"История, как "Новая почта" уничтожила мою любимую гитару, и теперь все это сходит им с рук", – написала женщина

Также клиентка рассказывает, что при отправке было сделано примечание "хрупкое", которое сотрудники "Новой почты" не вписали, а также указано оценочную стоимость в размере 5 тыс. грн.

"На момент получения гитары в отделении №8 г. Харькова, гитару мне выносили очень долго, минут 15, вынесли вообще без упаковки (только родной тканевый чехол гитары), меня сразу это смутило. Когда я начала осматривать гитару (вынимать из чехла) то увидела полностью разбитую головку грифа", – говорится в сообщении.

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Женщина пишет, что сотрудники "Новой почты" сообщили ей, что воздушно-пузырчатой пленки вообще не было, хотя в описании дополнительного упаковки она указана.

"Повреждение указывают на неправильную упаковку, сильные удары тяжелыми предметами, или гитара упала с высоты без упаковки. Мне выдали заполненный акт приема-передачи, и пустой бланк претензии."

После этого клиентке сказали, что документ нужно заполнить дома и принести в отделение, а гитару можно забрать.

"Я звонила на горячую линию новой почты, выяснить, статус моей претензии. И оператор новой почты сообщила мне следующее: если я претендую на денежную компенсацию, то мне нужно было оставить им гитару. Это как вообще? Это моя личная гитара, на которой я играю уже 14 лет. Куда оставить? Кому оставить? Почему вы не несете ответственность за действия ваших работников? " – возмутилась клиентка.

Женщина расстроена еще и тем фактом, что ей не дали никакой полной информации о том, как действовать в таких ситуациях, а работник отделения заполнял форму с ошибками.

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"Сделал фото трещин со стороны где их почти незаметно! И на мою просьбу переписать бланк, сделать еще фото (со стороны, где реально разбитый гриф) – он постоянно повторял: "Все хорошо, все хорошо, так нужно... не волнуйтесь, вам все выплатят, здесь произошла ошибка в упаковке" и вообще идите уже скорее домой пишите претензию." – написала девушка.

Позже клиентке позвонили и сказали, что так как гитару забрали из отделения и закрыли накладную – это проблема исчерпана и вину сотрудников нужно еще доказать.

"Я требую, чтобы Новая почта наказала виновных в этой ситуации. Почему у вас работают такие некомпетентные рабочие? Я требую компенсацию стоимости моего музыкального инструмента. Для меня вообще эта гитара бесценна! А по вине ваших сотрудников она разбита", – пишет женщина.

Что ответили в "Новой почте"

В комментарии под постом "Новая почта" написала, что вопрос взят в работу, а позже вернулась с ответом.

В компании извинились перед клиенткой и заявили, что документы для компенсации ущерба уже поданы.

"Искренне извиняемся за досадный случай! Держим кулачки, чтобы крутой специалист помог Вам восстановить Вашу любимицу и из ее струн снова зазвучали волшебные мелодии. Со своей стороны попытаемся приложить усилия, чтобы время ожидания прошло незаметно, и хотим отправить Вам подарок", – написали в сотрудники.

Как будет работать почта в красной зоне?

Ранее "Новая почта" в сообщила нам, что для посещения отделения не нужно предоставлять ни ПЦР-тест, ни справку о вакцинации.

Это подтверждают и сотрудники "Укрпочты" и просят не забывать о масках и дистанцию.

Мы также рассказывали, что почтовые операторы в Украине меняют цены на свои услуги .