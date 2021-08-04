Грядет подорожание бензина – Кабмин повысил предельные цены

Предельная стоимость дизельного топлива на АЗС Украины немного снизилась, а вот прайс у бензина стал заметно дороже

АЗС могут поднять цены на бензин / Фото: Getty Images, REUTERS/Afolabi Sotunde

Кабинет министров Украины в очередной раз повысил предельную цену на бензин, для дизельного топлива показатель немного снизился. По расчетам "Нафтогаза" и Минэкономики, теперь c учетом разрешенной наценки:

стоимость литра бензина не должна превышать 31,86 грн (+22 коп. к предыдущей цене)

стоимость дизельного топлива – 29,24 грн (-1 коп.).

Новые предельные цены будут действовать 10 дней. Расчеты велись, исходя из средней стоимости 1 литра бензина 26,86 грн/л, 1 литра дизтоплива – 22,24 грн/л, сообщило Министерство развития экономики.

Обычно заправки держат цены в районе предельных. Соответственно, стоимость бензина на АЗС может заметно повыситься уже в ближайшие дни.

Что за предельные цены

Максимальную стоимость бензина на АЗС ввели в мае 2021 года на время действия карантина – чтобы помешать слишком быстрому росту цен горючее. Предельная цена для заправок включает в себя среднюю стоимость топлива, которую рассчитывает Кабмин, плюс наценку.

Размер наценки тоже ограничен:

не выше 7 грн за литр дизтоплива;

не выше 5 грн за литр бензина.

А средняя стоимость топлива рассчитывается по формуле, аналогичной "Роттердам+" для угля, которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе эти формулы основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затратах на доставку к потребителю в Украине.

Реклама

Ограничения пересматривают каждые 10 дней – обычно с 3, 13 и 23 дня месяца. Лимиты не распространяются на премиальные виды топлива.

Напомним, по итогам последней недели самые высокие цены на все виды нефтепродуктов зафиксированы в Луганской области, а самые низкие – в Сумской.

При этом автогаз рекордно вырос в цене. К слову, на фоне роста цен на газ его стали активнее подделывать, разбавляя качественный продукт так называемым "грязным" газом:

А уже в недалеком будущем в Украине могут исчезнуть из продажи автомобили на бензине и дизеле.