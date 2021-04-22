Грузовики и автобусы из Беларуси станут дороже: Украина решилась на 35%-ную пошлину

Специалисты Минэкономики провели расследование и выяснили, что Беларусь нарушила соглашение о свободной торговле с Украину

Украина введет пошлину на импорт автобусов, грузовых и некоторых автомобилей спецзнаначения из Беларуси. Размер пошлины – 35% от таможенной стоимости. Причиной стали "дискриминационные и недружественные действий" Беларуси в отношении украинских производителей авто. Пошлина вводится со 2 мая. Ее отменят только тогда, когда Беларусь прекратит ущемлять украинских производителей.

Такое решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Специалисты комиссии провели расследование и выяснили, что правительство Беларуси создает барьеры для поставок в эту страну автомобилей из Украины. В частности, это введение утилизационного сбора, а также неравные условия участия в госзакупках.

"Такие действия Республики Беларусь противоречат статьям Договора о зоне свободной торговли ... и считаются дискриминационными и недружественными", – решили в МКМТ.

Автобусы МАЗ в Киеве

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Кроме автобусов и грузовиков, спецпошлина будет касаться таких спецавтомобилей:

грузовых авто для аварийного ремонта;

автокранов;

уборочных авто для дорог;

поливомоечных машин;

автомобилей-мастерских;

автогидроподъемников.

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Напомним, за 2020 год Украина импортировала из Беларуси автобусов на 38 млн долларов – это 60% общего импорта автобусов. На грузовики из Беларуси Украина потратила 34 млн долларов, спецавто – 4 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Харьков запускает совместное производство автобусов с турецкой компанией. В 2021 году город закупит около 150 автобусов различного класса, а еще 350 машин соберут местные предприятия.

Также Запорожский автозавод собрался продавать автобусы в Европу.