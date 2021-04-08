Харьков запускает совместное с турецкой компанией производство автобусов

В городе будут созданы новые рабочие места, говорит и.о. мэра Игорь Терехов

Харьковский городской совет и турецкая компания по производству автобусов Karsan в четверг, 8 апреля, подписали Меморандум о намерениях сотрудничества, в рамках которого город получит новый качественный общественный транспорт.

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Как сообщил сайт горсовета, часть его будут производить в Харькове.

Как объяснил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов, в течение нескольких лет Харьков планирует закупить около 500 автобусов Karsan, которые станут основой для создания в городе муниципального автобусного общественного транспорта.

8-метровый автобус Karsan

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"В понедельник я лично ознакомился с производством этих автобусов. Они просторные, с низким полом, с антивандальным покрытием. Это автобусы совсем другого уровня и класса, и они будут муниципальными. Это позволит нам удерживать тарифы и обеспечивать стабильность перевозок", – рассказал он.

В 2021-м Харьков закупит около 150 автобусов различного класса: 8-метровые автобусы будут курсировать в часы пик, 6-метровые – когда трафик будет поменьше.

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6-метровый автобус Karsan

Остальные автобусы будут собирать в Харькове. Сейчас ведутся переговоры с местным бизнесом, сказал Терехов.

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"Мы договорились с нашими турецкими партнерами о том, что эти автобусы будут собираться у нас в городе. Для этого мы создадим около 300 рабочих мест. На базе какого предприятия это будет происходить, решать турецким инвесторам. Но переговоры с местным бизнесом уже ведутся. Для Харькова это экономически выгодный проект", – заявил он.

Напомним, два месяца назад Терехов заявил, что в Харькове будут выпускать трамваи как для нужд города, так и для всей Украины.

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