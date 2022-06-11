Гривню ждет неизбежное падение: что будет с курсом по доллара в ближайшее время

Падение гривны, по словам экспертов, неизбежно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Курс продажи доллара США в Украине в течение недели с 13 по 19 июня будет колебаться в рамках 34,50-36 гривен. Однако среднесрочные прогнозы для национальной валюты отрицательные.
Об этом в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.
По его словам, потенциал падения гривни оценивается как высокий, но только при условии, что начнут закрываться банки из-за неспособности поддерживать свою активность.
"До тех пор пока не произойдет дефолт, валюта в стране будет держаться ниже 40 гривен за доллар. Отметим, что повышение учетной ставки с 10% до 25% не является поводом для ожидания роста национальной валюты, это не станет причиной привлечения денег в систему , это экстренная мера, принятая по нескольким причинам", – заметил эксперт.
Почему повысили учетную ставку?
Как говорит Максим Орыщак, учетная ставка была повышена с целью:
- снизить инфляционное давление;
- повысить привлекательность банковских вкладов;
- сделать гривневые активы для населения и бизнеса более привлекательными.
Принято такое решение было в критический момент для страны, поэтому, как утверждает эксперт, население не понесет свои деньги в сектор, как никогда близкий к дефолту.
"Дефолт банков и дефолт страны станут моментом, когда вклады возвращать перестанут. Учитывая негативную тенденцию захвата территорий нашей страны, экономическое восстановление Украины отодвигается все дальше и дальше", — отмечает Орищак.
Отметим, что в последний рабочий день на прошлой неделе на наличном рынке Украины средний курс продажи гривни к доллару находился в диапазоне. 34,80-35,50 грн. Евро покупали по 36,70 грн, а продавали по 37,80 грн. В то же время, на черном рынке доллар торговался по 35,10-35,35 грн, а евро – по 37,30-37,70 грн.
Что будет с курсом в ближайшие полгода?
Как рассказал ранее в комментарии "Сегодня" финансовый аналитик Алексей Кущ, к настоящему курсу ближайшие полгода может добавиться еще 15% – девальвации. Осенью прыжок курса к 40 грн/долл Куст считает абсолютно реальным.
И в последствии гривня вряд ли укрепится выше 30 грн/долл, по словам экономиста – это уже практически невозможно.
"Мало того, что это невозможно, это еще и не желательно. Потому что восстановление экономики – это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", – поясняет Кущ.
Раньше мы рассказывали, какую замену доллару и евро нашли в Украине, а также писали, сколько стоит валюта в ведущих украинских банках.