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Гривня покатилась вниз: доллар и евро стали еще дороже

8 апреля, 16:13

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты на 9 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 9 апреля:

08.0409.04Изменение
1 доллар США27,89 грн27,98 грн+ 0,11
1 евро32,14 грн33,23 грн+ 0,09

По сравнению со значениями 8 апреля доллар вырос еще на 11 копеек после повышения на пять копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" вплотную приблизился к психологической отметке в 28 гривен. А за неделю со 2 по 8 апреля гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 15 копеек. Эксперты уже предупредили, что доллар будет расти и дальше.

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Курс евро повысился на девять копеек после резкого скачка вверх на 24 копейки днем ранее. Евровалюта поднялась еще выше психологической отметки в 33 гривни, которую не пересекала с 26 марта.

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Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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