Гривня покатилась вниз: доллар и евро стали еще дороже

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 9 апреля:

08.04 09.04 Изменение 1 доллар США 27,89 грн 27,98 грн + 0,11 1 евро 32,14 грн 33,23 грн + 0,09

По сравнению со значениями 8 апреля доллар вырос еще на 11 копеек после повышения на пять копеек в предыдущий банковский день. "Зеленый" вплотную приблизился к психологической отметке в 28 гривен. А за неделю со 2 по 8 апреля гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 15 копеек. Эксперты уже предупредили, что доллар будет расти и дальше.

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Курс евро повысился на девять копеек после резкого скачка вверх на 24 копейки днем ранее. Евровалюта поднялась еще выше психологической отметки в 33 гривни, которую не пересекала с 26 марта.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

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