Гривня под ударом. Доллар нацелился на новый скачок вверх

Инвесторы уходят из украинских госбумаг, а экономика страны – в минусе

Доллар 12 апреля после падения в официальных курсах Нацбанка снова вырос на межбанке до 27,92 грн. Спрос на валюту повысили иностранцы, которые выходят из гривневых гособлигаций. Также на гривню давят данные о снижении ВВП в январе-феврале на 2,8%. Вероятно, в ближайшее время курс будет колебаться вблизи отметки 28 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он уточнил, что за прошлую неделю иностранные инвесторы снизили позиции в ОВГЗ на сумму более 2,8 млрд грн. И ситуация пока что не исправится.

"На фоне оттока инвестиций и срыва размещения ОВГЗ рынок рассчитывает на уступки со стороны Минфина на завтрашнем аукционе. Если Минфин не пойдет на повышение доходности бумаг, вероятно, отток продолжится, поскольку текущая гривневая доходность не удовлетворяет инвесторов по сопутствующим рискам и уровню инфляции. Минфин же рискует не собрать нужные суммы для покрытия дефицита бюджета и рефинансирования долга, что еще больше разочарует инвесторов и ударит по гривне", – объяснил эксперт.

Напомним, также эксперты допускали, что курс гривни может обвалиться осенью.

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