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Гривня окрепла: Нацбанк обновил официальный курс доллара

26 апреля, 16:10

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 27 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 26 апреля:

26.0427.04Изменение
1 доллар США27,90 грн27,86 грн- 0,04
1 евро33,67 грн33,65 грн- 0,02

По сравнению со значениями 26 апреля доллар подешевел еще на четыре копейки после резкого падения на 16 копеек накануне. По итогам недели – с 20 по 27 апреля – украинская валюта укрепилась по отношению к американской на 15 копеек. К слову, эксперты уже объяснили, какого курса доллара ждать на майские и Пасху.

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Курс евро тоже упал – на две копейки после снижения 14 копеек днем ранее.

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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