Гривня окрепла: Нацбанк обновил официальный курс доллара

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 26 апреля:
|26.04
|27.04
|Изменение
|1 доллар США
|27,90 грн
|27,86 грн
|- 0,04
|1 евро
|33,67 грн
|33,65 грн
|- 0,02
По сравнению со значениями 26 апреля доллар подешевел еще на четыре копейки после резкого падения на 16 копеек накануне. По итогам недели – с 20 по 27 апреля – украинская валюта укрепилась по отношению к американской на 15 копеек. К слову, эксперты уже объяснили, какого курса доллара ждать на майские и Пасху.
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Курс евро тоже упал – на две копейки после снижения 14 копеек днем ранее.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
- Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.
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