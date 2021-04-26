Гривня окрепла: Нацбанк обновил официальный курс доллара

Национальный банк обнародовал стоимость американской и европейской валюты к гривне на 27 апреля

Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 26 апреля:

26.04 27.04 Изменение 1 доллар США 27,90 грн 27,86 грн - 0,04 1 евро 33,67 грн 33,65 грн - 0,02

По сравнению со значениями 26 апреля доллар подешевел еще на четыре копейки после резкого падения на 16 копеек накануне. По итогам недели – с 20 по 27 апреля – украинская валюта укрепилась по отношению к американской на 15 копеек. К слову, эксперты уже объяснили, какого курса доллара ждать на майские и Пасху.

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Курс евро тоже упал – на две копейки после снижения 14 копеек днем ранее.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.