Гривня на позитиве: курс доллара нащупал новый диапазон

Валютный рынок только сегодня "просыпается" после затяжных майских праздников, объемы торговли растут

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Доллар 12 мая после падения по официальному курсу Нацбанка немного вырос на межбанке, до 27,63 грн. Основные игроки валютного рынка только сегодня полноценно начинают работу, а вчерашнее укрепление было связано с отложенным спросом, который сформировался за праздничные дни. Но у гривни остались сильные факторы для позитива, поэтому курс войдет в диапазон 27,6-27,7 грн/долл. с перспективой движения к 27,5 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он выделил такие факторы, которые играют на руку гривне:

сохранение высоких цен на сырьевых рынках по ключевым позициям украинского экспорта;

стабилизация эпидемиологический ситуации и активизация вакцинации в Украине;

активное обсуждение перспектив членства Украины в НАТО.

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В то же время, активность нерезидентов сдерживают:

высокое инфляционное давление;

напряженность на границах с РФ.

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