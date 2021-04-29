Как будут работать банки на Пасху и майские: график

Национальный банк озвучил свои рекомендации, и некоторые финучреждения уже определились с точным расписанием работы в длинные выходные

Украинские банки могут самостоятельно устанавливать график работы во время длинных выходных на Пасху и майские праздники. Такое решение принял НБУ, определив, что система электронных платежей (СЭП) будет работать в режиме 23/7. Некоторые финучреждения уже определились с расписанием на праздники.

Как будет работать ПУМБ

В банке на запрос "Сегодня" сообщили, что график работы отделений во время праздников будет изменен:

30 апреля, пятница – работа в стандартном режиме, сокращенном на 1 час;

с 1 по 4 мая, суббота-вторник – выходные дни;

с 5 по 7 мая, среда-пятница – работа в стандартном режиме;

с 8 по 10 мая, суббота- понедельник – выходные дни;

с 11 мая – работа в стандартном режиме.

Также для некоторых отделений установлен индивидуальный график работы. Его уже скоро можно будет узнать на сайте ПУМБ. Для этого в верхнем меню на главной странице нужно выбрать пункт "Отделения и банкоматы". Найти интересующее отделение можно с помощью карты или по адресу. По клику отобразится график его работы. Там же можно узнать загруженность отделения.

Как будет работать ПриватБанк

Отделения банка принимают клиентов в рабочие будни. Воскресенье и государственные праздники – выходные во всех отделениях ПриватБанка. Суббота также выходной день, кроме нескольких отделений. Соответственно, большинство отделений банка будет работать 30 апреля, 5-7 мая, а далее с 11 мая в обычном режиме.

Чтобы проверить график работы отделения ПриватБанка, на официальном сайте нужно выбрать пункт "Отделения" (вверху главной страницы). Отделения можно найти на карте. При клике на нужное отобразится его обычное время работы.

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Как будет работать Ощадбанк

Госбанк пока не обнародовал какого-либо специфического графика на праздники. Но, судя по обычному расписанию, подавляющее большинство отделений банка будет закрыто во все определенные Кабмином выходные, то есть 1-4 и 8-10 мая.

Проверить время работы ближайшего отделения можно на сайте банка. Для этого нужно найти в боковом меню справа "Отделения и банкоматы". Можно посмотреть отделения на карте или вручную ввести адрес интересующего офиса банка. Для каждого отделения указан график работы на неделю.

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При этом согласно решению НБУ, банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи:

1 – 4 мая – будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 5 мая 2021 года.

8 – 10 мая – будут отражать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 11 мая 2021 года.

Напомним, с 27 апреля вступили в силу новые правила для банков. Ужесточились требования к договорам о кредитах, депозитах и текущих счетах – финучреждения теперь должны полностью раскрывать информацию (в том числе о процентах и платежах по кредитам), не печатать нюансы мелким шрифтом и т.д.

А о том, что будет с депозитами украинцев в госбанках, если ПриватБанк и Ощадбанк продадут частникам, узнавайте в сюжете "Сегодня":