График изменится: как будет работать "Новая почта" на День Независимости

График работы "Новой почты" на День Независимости Украины. Коллаж: "Сегодня"

"Новая почта" определилась с графиком работы на выходные на День Независимости Украины.

Как сайту "Сегодня" рассказали в "Новой почте", в воскресенье, 22 августа, отделения и курьерская доставка будут работать по обычному графику.

А в понедельник и вторник, 23-24 августа, когда празднуется День Независимости, "Новая почта" будет работать по графику воскресенья, который зависит от отделения.

Как будут работать банки на День Независимости

Украинцев ждет дополнительный выходной в связи с празднованием Дня Независимости, поэтому рабочий день для банковской системы с понедельника, 23 августа, переносится на субботу, 28 августа.

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Как будут осуществляться банковские переводы:

с 21 по 24 августа включительно межбанковские переводы через систему электронных платежей (СЭП) будут осуществляться датой 25 августа;

23 августа банки могут осуществлять кассовые операции;

28 августа датой этого же банковского дня будут осуществляться межбанковские переводы.

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