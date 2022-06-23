Готовиться уже сейчас? Какой будет температура в домах украинцев зимой

Что нас ждет в новом отопительном сезоне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабной войны с Россией в Украине прогнозируют самую сложную зиму и отопительный сезон. Людям советуют готовиться к нему уже сейчас, и власть предупреждает о том, что может нас ждать.

Глава Министерства развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов рассказал, какими будут тарифы и какой будет температура в домах украинцев зимой.

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"Зима будет сверхсложной"

Как отметил Чернышов, зима 2022-2023 годов будет чрезвычайно сложной для украинцев и государства. Но основная цель – чтобы тепло было у всех, и к этому готовятся уже сейчас.

"Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки", – заметил министр.

Однако он добавил, что людям стоит экономить ресурс и не "обогревать улицу", живя зимой с открытыми окнами в домах.

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Чернышев назвал оптимальную температуру, которая должна быть в каждом доме этой зимой.

"Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы", – отметил он.

Чернышов добавил, что риски во время отопительного сезона уже ясны, и к ним готовятся. А то, как мы переживем эту зиму, зависит от каждого, и готовиться к холодам следует уже сейчас.

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Хватит ли нам газа

Ранее "Сегодня" пообщались с главой "Нафтогаза Украины" Юрием Витренко. Он рассказал, что в этом году потребление топлива должно уменьшиться. Во-первых, многие крупные промышленные компании остановили свою деятельность, во-вторых, часть населения покинула страну, и возвращение этих людей остается под вопросом. Для прохождения отопительного сезона Украине понадобится 15-19 млрд кубометров топлива.

Читайте объяснения Витренко о том, какими будут запасы топлива, сколько нужно денег, какими будут тарифы и что будет в городах, где россияне разрушили ТЭЦ.

Мы также рассказывали, почему украинцы начали переплачивать за газ и возможно ли в таком случае вернуть деньги. Читайте и материал о моратории на повышение тарифов на коммунальные услуги во время войны.