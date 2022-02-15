Готовимся к последствиям. Почему налоговые "баталии" могут дорого обойтись украинцам

Наряду с ФЛП, налоговому давлению подвергается и крупный бизнес / Фото: УНИАН, "Сегодня"

Социальная сфера, инфраструктура, "оборонка" – финансируются сегодня за счет государственного бюджета. А потому вопрос платить или не платить налоги – не тема для дискуссий.

Интересными остаются методы, с помощью которых налогообложение в Украине последнее время приобрело жесткие формы. Причем под прицел подпадает не только малый, но средний и крупный бизнес. В то же время вопрос с коррупцией, которая "съедает" до 30% ВВП Украины, остается открытым.

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В целом же экономисты считают, что последствия "налогового удушения" для государства будут иметь далеко идущие последствия.

Спорные "схемы"

Главной информационной повесткой в теме налогов сегодня являются физические лица предприниматели (ФЛП), которые с начала года начали протестовать под Радой против обязательной установки РРО/ПРРО (в простонародье – кассовые аппараты). В правительстве новые требования объясняют необходимостью борьбы с "нелегалами", желанием увеличить поступления в бюджет, и ликвидировать "фермы" для скрытия реального оборота.

Отметим, что большинство ФЛП как раз выступают не против фискализации, а против жестких требований, связанных с этим процессом. Человеку, помимо бизнеса, нужно в одиночку вести дополнительно три учета, что крайне усложняет работу. Из-за несоответствия в данных налоговая грозит крупным штрафом, что для некоторых предпринимателей равносильно банкротству.

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Экономический эксперт Юрий Гаврилечко считает, что ФЛП как раз одни из тех, кто сегодня работает "в белую", так как в противном случае рискуют всем своим имуществом. Он также полагает, что схема по уходу от налогов с помощью физлиц предпринимателей по меньшей мере – преувеличение.

Так, оборот тех же торговых сетей, по его словам, составляет миллиарды гривен, где с помощью ФЛП третьей группы можно "переварить" максимум 7 млн. грн, из которых без вопросов от налоговой в год можно обналичить 1 млн грн – 1,5 млн грн.

"Представьте, что нужно проворачивать, чтобы миллиард гривен вывести по 1,5 млн грн. Для этого понадобится около тысячи ФЛП. И их нужно как-то скоординировать, провести инкассацию... Я не говорю, что этого не может быть в принципе. Может. Но уж явно не с использованием такого числа людей и явно это не стабильная практика", – отметил он.

Экономист также акцентирует внимание, что в подтверждение подобных схем свидетельствовала бы масса административных дел, инициированных с разных сторон истцами или ответчиками. К тому же тот факт, что с торговыми сетями сегодня работает незначительное число ФЛП, явно говорит не в пользу "схем".

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Иной подход

Гаврилечко настаивает на том, что физлица предприниматели выгодны государству, так как сами создают себе рабочие места. Если же ФЛП стереть как вид, а нынешнюю ситуацию иначе растолковать нельзя, то огромное число украинцев попросту останутся без работы либо уйдет в "тень". В итоге: непомерная нагрузка на центры занятости и падение поступлений в бюджет и Пенсионный фонд, снижение покупательной способности населения.

Эксперт предлагает иной подход с налогообложением, который касается в первую очередь самозанятых лиц и зависит от видов деятельности. Это: лицензия или патент.

"Для определенных видов деятельности может быть применим лицензионный платеж либо стоимость патента, который по сумме может отличаться от региона к региону, не выходя за рамки установленного законодательства. Ничего сложного посчитать стоимость патента для многих видов деятельности нет. Поэтому таксисты, парикмахеры, IT-шники – вполне могут платить годовой патент на свою деятельность. По той простой причине, что объем выполненных работ, соответственно, и полученный доход, в данном случае зависит от их физических возможностей", – отметил он.

Еще одним вариантом налогообложения, по мнению эксперта, может быть требование установки определенного процента с дохода, а также границы по объемам продаж.

Под ударом крупные игроки

Наряду с ФЛП, налоговому давлению подвергается и крупный бизнес, о чем "Сегодня" рассказал заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников.

"Ситуация с "АрселорМиттал", "Синэво" и др. – это примеры того, что власть рассматривает крупный бизнес как возможность пополнения государственного бюджета, а не с точки зрения развития, рабочих мест, градообразования. Я думаю, что это, во-первых, стопорит бизнес-климат. А, во-вторых, приводит к тому, что иностранцы не будут идти в Украину, не только по причине текущей паники, а в основном из-за оценок бизнес-климата, который на нынешнем уровне поддерживает власть. Все это в итоге сказывается самым негативным образом на развитие страны", – рассказал он.

Экономист считает, что есть иные способы пополнить бюджет. Можно принять меры по оживлению экономической ситуации, стимулировать экономический рост. В итоге будет наполняться бюджет, и появятся ресурсы для финансирования "социалки" и пр.

"Однако власти идут по пути выдавливания, у кого что осталось: начиная от активно работающих предприятий, и заканчивая сбережениями граждан под подушками", – подытожил Алексей Плотников.

Коррупции больше, посадок меньше

В погоне за дополнительными средствами почему-то обходится стороной тема борьбы с коррупцией, на которую уходит до 30% украинского ВВП. "Весна придет – сажать будем" – один из лозунгов предвыборной президентской кампании Владимира Зеленского. Но если посмотреть на статистику, результаты по борьбе с коррупцией выглядят не столь внушительными.

Возьмем для примера статью 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). В соответствии с данными, опубликованными на сайте Офиса генерального прокурора, за 2020 г. по данной статье было зарегистрировано 4 060 правонарушений, а раскрыто (вручено подозрений) – всего 131. В 2021 г. количество преступлений снизилось до 3 955, а раскрываемость увеличилось до 260.

Однако если сравнить ситуацию с 2013 г., мы увидим, что тогда при похожем количестве преступлений – 3 810, а статистика, напомним, велась с учетом Крыма и неподконтрольных ныне территорий Луганской и Донецкой области, раскрываемость была в разы выше – 697 случаев. Поэтому возникает вопрос о качестве работы правоохранительных органов и в целом борьбы с коррупцией в Украине.

Конечно, с помощью налогового давления можно на какое-то время решить финансовые проблемы государства. Но что дальше? Ведь под удар ставятся два миллиона рабочих мест в лице ФЛП (по данным Опендатабот) и легально работающий бизнес.

По сути, в стране создаются условия для планомерного разорения и ухода предпринимателей в "тень", что неминуемо ударит по бюджету. Самое время задаться вопросом: это делается по причине недальновидности?

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