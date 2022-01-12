Гороховский раскрыл новую схему обмана через Monobank — как наживаются на украинцах

Воры придумывают все новые и новые схемы, как нажиться на украинцах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Monobank предупредили о случаях мошенничества, что связано с созданием различных платформ якобы от банка. Это могут быть и всевозможные казино, службы такси и даже мороженое.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram.

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Он предостерегает клиентов банка он потеряет деньги и предупреждает, что никаких платформ для заработка или казино они не запускали.

Гороховский рассказывает, что их служба безопасности с правоохранительными органами работают над тем, чтобы остановить деятельность этих мошенников. Однако их появляется настолько много, что процесс похищения украинцев таким образом, очевидно, никогда не остановится.

Самые распространенные схемы:

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monopizza;

monotaxi;

казино с Monobank для прибыльной игры.

Еще одними из способов нажиться на украинцах являются мороженое "Моно" и ресторан (изображенный на картинке). Находится он вообще в Таиланде и ничего общего с Monobank, кроме частицы "моно", нет.

"Их всех объединяет то, что им не хватает ума придумать что-то стоящее и они воруют чужие креативы. Прошу бойкотировать такое неприкрытое воровство, а жуликам если есть время и вдохновение морочить голову, а вместо перевода денег, в конце, просто передавать "Привет от Михал Иваныча!" — написал Олег Гороховский.

Вспомнили старую схему

Мошенники используют новую схему обмана – представляются таксистами и пытаются "развести" людей на деньги.

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Мошенники отправляют украинцам коды от имени популярных служб такси. Позже они звонят и просят продиктовать цифры. Если это сделать, можно остаться без денег.

Как рассказал житель Днепра, ему позвонил мужчина, который представился водителем службы такси Bolt. Сказал, что хотел подтвердить поездку от клиента, но нечаянно ошибся цифрой и отправил ему код для активации поездки. Мужчина попросил продиктовать ему этот код. Днепрянин отказался продиктовать код незнакомцу и сохранил свои деньги. Оказалось, что ему отправили SMS-уведомление мошенники.

Злоумышленники с другого смартфона устанавливают приложение с платежной системой и вводят чужой номер телефона. Сообщение с кодом активации, соответственно, приходит на номер украинцев. А если дать аферисту полученный код, то он получит доступ к аккаунту, к которому привязана банковская карта и номер мобильного.

Такие сообщения ранее получали и в Харькове, так что схема уже не новая. Неизвестно, те же самые мошенники рассылают сообщения или их несколько.

В Одессе тоже 11-летний мальчик папал в руки мошенников, но его мама, пообщавшись с вором, вынудила его вернуть часть средств обратно на карту.

Раньше мы также рассказывали, как украинцев обворовывают через "Укрпочту".